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Німеччина продовжила дозвіл на в’їзд сезонних працівників
|Суспільство | 25-05-2020, 09:11
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|Іноземні сезонні робітники, залучені до сільськогосподарських робіт, можуть в'їжджати до Німеччини до 15 червня
Джерело: DW
Деталі: Відповідне рішення погодили Міністерства сільського господарства та внутрішніх справ ФРН. Дія попереднього дозволу закінчилась 24 травня.
Окрім того, чинними залишаються умови щодо максимального контингенту у 80 тисяч осіб та наявності відповідного дозволу на роботу.
Нині до країни працювати приїхали 33 тисячі іноземних сезонних робітників.
Нагадаємо:
Між трудовими відомствами Німеччини та України наразі немає так званої угоди про посередництво, яка б дозволила німецьким роботодавцям винаймати українських працівників для збору врожаю на тлі обмежень, пов'язаних з пандемією COVID-19 у світі.
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