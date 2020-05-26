Німеччина продовжила дозвіл на в’їзд сезонних працівників Суспільство | 25-05-2020, 09:11 0 127 Іноземні сезонні робітники, залучені до сільськогосподарських робіт, можуть в'їжджати до Німеччини до 15 червня



Джерело: DW



Деталі: Відповідне рішення погодили Міністерства сільського господарства та внутрішніх справ ФРН. Дія попереднього дозволу закінчилась 24 травня.



Окрім того, чинними залишаються умови щодо максимального контингенту у 80 тисяч осіб та наявності відповідного дозволу на роботу.



Нині до країни працювати приїхали 33 тисячі іноземних сезонних робітників.



Нагадаємо:



Між трудовими відомствами Німеччини та України наразі немає так званої угоди про посередництво, яка б дозволила німецьким роботодавцям винаймати українських працівників для збору врожаю на тлі обмежень, пов'язаних з пандемією COVID-19 у світі.