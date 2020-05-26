До Німеччини повернулись більше сотні ісламістів із бойовим минулим

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: вівторок, 26/05/2020 За добу на Львівщині - 45 позитивних ПЛР-тестів, загалом 1405 інфікованих коронавірусом...>> «Землі для поховання на кладовищах Львов вистачить приблизно на 1 рік», — Ірина Маруняк...>> «В цілому ми маємо 1405 осіб, в яких діагностовано коронавірус, із них 295 — вже одужали», — Галина Слічна...>> COVID-19 в Україні: За добу більше одужали, ніж захворіли, але 21 хворий помер...>> У МВС заявили про "блискавичну" реакцію на зґвалтування поліцейськими у Кагарлику...>> На Південному мосту у Києві обмежено рух на правий берег: аварійний шов...>> Головні новини понеділка і ночі: відкриття метро, катування у поліції...>> КОНТРАБАНДИСТИ ПЛАНУВАЛИ ПЕРЕМІСТИТИ ДО СУСІДНЬОЇ РУМУНІЇ 10 ЯЩИКІВ СИГАРЕТ...>> Російські окупанти 16 разів відкривали вогонь – ООС...>> Число хворих на коронавірус у світі зросло на 90 тисяч...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Звернення голови Львівської ОДА до мешканців Львівщини...
 >>> 
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Під час стрілянини на поминальній службі в США поранення отримали 13 осіб...
18-05-2020, 02:21  >>> 
Чоловіка, який вчинив розбійний напад, судять у Львові...
13-05-2020, 14:38  >>> 
За вчинений грабіж двом жителям Червонограда загрожує до 6 років ув’язнення...
07-05-2020, 19:19  >>> 
   Здоров'яЗдоров
У МОЗ нарахували понад 4 тисячі заражених COVID-19 медиків...
26-05-2020, 01:24  >>> 
На Буковині вперше за кілька днів виявили менше 20 випадків COVID-19...
26-05-2020, 01:22  >>> 
Пандемія: у світі зареєстрували майже 5,5 млн випадків COVID-19...
25-05-2020, 09:13  >>> 

До Німеччини повернулись більше сотні ісламістів із бойовим минулим

Суспільство | 25-05-2020, 09:15Коментарів: 0 0 Переглядів: 131 131    
Більше 100 учасників ісламістських угрупувань, які брали участь у бойових діях в Іраку та Сирії, повернулась до Німеччини.

Джерело: dpa із посиланням на дані Федерального МВС, передає DW

Деталі: Після того, як "Ісламська держава" втратила свій вплив та території Іраку та Сирії, її бойовики залишили зону бойових дій та повернулись додому.

Усіх, хто повернувся до Німеччини, вивчає поліція. Деякі постали перед судом. За даними МВС, кількість вироків бойовикам коливається у "двузначному діапазоні"

Окрім того, влада також намагається займатись реінтеграцією та дерадикалізацією.

Нагадаємо:

Німеччина вирішила позбавляти громадянства бойовиків ІДІЛ, які мають німецький паспорт, але за певних умов.
   Новини по темі: Суспільство
COVID-19 в Україні: За добу більше одужали, ніж захворіли, але 21 хворий помер...
26-05-2020, 09:48  >>> 
На Південному мосту у Києві обмежено рух на правий берег: аварійний шов...
26-05-2020, 09:33  >>> 
КОНТРАБАНДИСТИ ПЛАНУВАЛИ ПЕРЕМІСТИТИ ДО СУСІДНЬОЇ РУМУНІЇ 10 ЯЩИКІВ СИГАРЕТ...
26-05-2020, 09:30  >>> 
Російські окупанти 16 разів відкривали вогонь – ООС...
26-05-2020, 09:27  >>> 
Число хворих на коронавірус у світі зросло на 90 тисяч...
26-05-2020, 09:26  >>> 
США провели більше 15 млн тестів на коронавірус...
26-05-2020, 09:24  >>> 
У Бразилії денна смертність від коронавірусу більша, ніж в США...
26-05-2020, 09:20  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини понеділка і ночі: відкриття метро, катування у поліції...
26-05-2020, 09:31  >>> 
Головні новини четверга і ночі: День вишиванки, послаблення у Києві...
22-05-2020, 09:38  >>> 
Головні новини середи і ночі: пресконференція Зеленського, послаблення карантину...
21-05-2020, 09:55  >>> 
   ПолітикаПолітика
У МВС заявили про "блискавичну" реакцію на зґвалтування поліцейськими у Кагарлику...
26-05-2020, 09:46  >>> 
Справа Шеремета: Кузьменко продовжили арешт на два місяці...
26-05-2020, 09:21  >>> 
Прем'єр: Мінекоенерго буде розділене...
25-05-2020, 11:57  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Українська "Мрія" доставила черговий медичний вантаж до Канади...
25-05-2020, 09:09  >>> 
У МЗС дали старт оновленому механізму підтримки експортерів та інвесторів...
22-05-2020, 09:40  >>> 
Україна та МВФ попередньо домовились про нову програму співпраці на $5 млрд...
22-05-2020, 09:25  >>> 
   СуспільствоСуспільство
COVID-19 в Україні: За добу більше одужали, ніж захворіли, але 21 хворий помер...
26-05-2020, 09:48  >>> 
На Південному мосту у Києві обмежено рух на правий берег: аварійний шов...
26-05-2020, 09:33  >>> 
КОНТРАБАНДИСТИ ПЛАНУВАЛИ ПЕРЕМІСТИТИ ДО СУСІДНЬОЇ РУМУНІЇ 10 ЯЩИКІВ СИГАРЕТ...
26-05-2020, 09:30  >>> 
   ВладаВлада
Через "плівки Деркача" Офіс генпрокурора завів на Порошенка ще одну справу про "держзраду"...
20-05-2020, 01:01  >>> 
Трампа щодня перевірятимуть на COVID-19...
08-05-2020, 08:56  >>> 
Трамп про коронавірус: "Я думаю, що вони зробили жахливу помилку"...
05-05-2020, 09:34  >>> 
   КультураКультура
Папа Римський вперше з початку карантину прочитав молитву для паломників...
25-05-2020, 10:15  >>> 
Говорити про концерти зможемо після 22 червня – голова МОЗ...
25-05-2020, 10:14  >>> 
Harry Potter At Home. Деніел Редкліфф та інші читають вголос книгу Джоан Роулінг...
06-05-2020, 09:01  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
10:03 За добу на Львівщині - 45 позитивних ПЛР-тестів, загалом 1405 інфікованих коронавірусом
09:54 «Землі для поховання на кладовищах Львов вистачить приблизно на 1 рік», — Ірина Маруняк
09:51 «В цілому ми маємо 1405 осіб, в яких діагностовано коронавірус, із них 295 — вже одужали», — Галина Слічна
09:48 COVID-19 в Україні: За добу більше одужали, ніж захворіли, але 21 хворий помер
09:46 У МВС заявили про "блискавичну" реакцію на зґвалтування поліцейськими у Кагарлику
09:33 На Південному мосту у Києві обмежено рух на правий берег: аварійний шов
09:31 Головні новини понеділка і ночі: відкриття метро, катування у поліції
09:30 КОНТРАБАНДИСТИ ПЛАНУВАЛИ ПЕРЕМІСТИТИ ДО СУСІДНЬОЇ РУМУНІЇ 10 ЯЩИКІВ СИГАРЕТ
09:27 Російські окупанти 16 разів відкривали вогонь – ООС
09:26 Число хворих на коронавірус у світі зросло на 90 тисяч

   Анонси
11 лютого – сесія Львівської обласної ради...
30-01-2020, 16:49  >>> 
Прокурорка Львівщини Ірина Діденко у вівторок, 28 січня, прибуде до міста Дрогобич для зустрічі з громадою та особистого прийому громадян...
20-01-2020, 13:26  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования