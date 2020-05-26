У Києві відкрилося метро Суспільство | 25-05-2020, 09:20 0 142 Вранці 25 травня запрацювали всі лінії столичного метрополітену.



Джерело: кореспондент УП



Деталі: Через два місяці карантину й вимушеного простою, столична підземка нарешті знову запрацювала у звичному режимі.





ФОТО: УП

В метро впускають в масках та просять дотримуватись безпечної дистанції. Проте дозволяють заходити без рукавичок, що суперечить правилам.







Станції почали працювати згідно звичайного графіку.





Нагадаємо: Столичний метрополітен зупинив роботу вночі 17 березня.