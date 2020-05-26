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У Києві відкрилося метро
|Суспільство | 25-05-2020, 09:20
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|Вранці 25 травня запрацювали всі лінії столичного метрополітену.
Джерело: кореспондент УП
Деталі: Через два місяці карантину й вимушеного простою, столична підземка нарешті знову запрацювала у звичному режимі.
ФОТО: УП
В метро впускають в масках та просять дотримуватись безпечної дистанції. Проте дозволяють заходити без рукавичок, що суперечить правилам.
Станції почали працювати згідно звичайного графіку.
Нагадаємо: Столичний метрополітен зупинив роботу вночі 17 березня.
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