Вранці 25 травня запрацювали всі лінії столичного метрополітену. Суспільство | 25-05-2020, 09:22 0 135 Вранці 25 травня запрацювали всі лінії столичного метрополітену.



Джерело: кореспондент УП



Деталі: Через два місяці карантину й вимушеного простою, столична підземка нарешті знову запрацювала у звичному режимі.



В метро впускають в масках та просять дотримуватись безпечної дистанції. Проте дозволяють заходити без рукавичок, що суперечить правилам.





Станції почали працювати згідно звичайного графіку.



Нагадаємо: Столичний метрополітен зупинив роботу вночі 17 березня.