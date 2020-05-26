Бойовики 12 разів порушили "тишу": використовували заборонене озброєння Суспільство | 25-05-2020, 09:27 0 147 24 травня російські окупанти 12 разів порушили режим припинення вогню із застосування забороненого "Мінськом" озброєння.



Джерело: повідомлення штабу ООС



Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї".



Деталі: Зазначається, що бойовики відкривали вогонь біля Кам’янки, Авдіївки, Красногорівки, Старогнатівки.



Неподалік Водяного ворог з мінометів 120 мм та 82 мм випустив 13 мін.



Окрім того, використання найманцями мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів зафіксовано біля Оріхового.



За даними розвідки, 24 травня наші воїни знищили двох російських окупантів та щонайменше двох поранили.



Від початку поточної доби окупанти традиційно знову відкривали вогонь: гатили по захисниках Мар’їнки зі станкових протитанкових гранатометів та по Пісків із мінометів.



"Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", – йдеться у повідомленні.