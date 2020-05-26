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Харківське метро теж поновило роботу
|Суспільство | 25-05-2020, 09:28
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|Харківський метрополітен поновив роботу, пасажирів допускають у нього лише за наявності захисної маски чи респіратора.
Джерело: Харківський метрополітен у Facebook, харківське видання Vgorode
Деталі: Харківське метро поновило роботу о 5:30 понеділка 25 травня – відповідно до наказу Департаменту інфраструктури Харківської міської ради від 22 травня (№132).
У підприємстві заявили, що пускатимуть у метро лише пасажирів у масках чи респіраторах. Оголошення з таким же змістом з'явилися і на входах на станції.
Однак очевидці стверджують, що на платформи підземки потрапили як люди в масках, так і без них.
При цьому працівники метро носять маски.
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