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Харківське метро теж поновило роботу

Суспільство | 25-05-2020, 09:28Коментарів: 0 0 Переглядів: 157 157    
Харківський метрополітен поновив роботу, пасажирів допускають у нього лише за наявності захисної маски чи респіратора.

Джерело: Харківський метрополітен у Facebook, харківське видання Vgorode

Деталі: Харківське метро поновило роботу о 5:30 понеділка 25 травня – відповідно до наказу Департаменту інфраструктури Харківської міської ради від 22 травня (№132).



У підприємстві заявили, що пускатимуть у метро лише пасажирів у масках чи респіраторах. Оголошення з таким же змістом з'явилися і на входах на станції.

Однак очевидці стверджують, що на платформи підземки потрапили як люди в масках, так і без них.

При цьому працівники метро носять маски.
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