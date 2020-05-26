Харківське метро теж поновило роботу Суспільство | 25-05-2020, 09:28 0 157 Харківський метрополітен поновив роботу, пасажирів допускають у нього лише за наявності захисної маски чи респіратора.



Джерело: Харківський метрополітен у Facebook, харківське видання Vgorode



Деталі: Харківське метро поновило роботу о 5:30 понеділка 25 травня – відповідно до наказу Департаменту інфраструктури Харківської міської ради від 22 травня (№132).







У підприємстві заявили, що пускатимуть у метро лише пасажирів у масках чи респіраторах. Оголошення з таким же змістом з'явилися і на входах на станції.



Однак очевидці стверджують, що на платформи підземки потрапили як люди в масках, так і без них.



При цьому працівники метро носять маски.