Понад 938 мільйонів гривень єдиного внеску заборгували платники податків до соціальних фондів на Львівщині Суспільство | 25-05-2020, 10:09 0 160



В управлінні по роботі з податковим боргом Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що заборгованість зі сплати єдиного внеску у Львівській області станом на 01.05.2020 cкладає 938,1 млн. грн., з яких: 610,9 млн. грн. заборгували юридичні особи та 327,2 млн. грн. ‒ фізичні особи.



З загальної суми боргу по області (938,1 млн. грн.) підприємства вугільної галузі заборгували 447,9 млн. грн., або 47,7 відсотка. Заборгованість структурних підрозділів ДП ,,Львіввугілля” ‒ 434,2 млн. гривень.



З метою зменшення заборгованості по єдиному внеску та недопущення її зростання в подальшому в 2020 році за даними територіальних підрозділів скеровано до органів державної виконавчої служби 2817 вимог про сплату недоїмки з єдиного внеску на загальну суму 203,5 млн. гривень.