Близько 8200 мешканців Львівщини задекларували з початку 2020 року близько 1,8 мільярда гривень доходів за 2019 рік, з них ‒ 125 мільйонерів Суспільство | 25-05-2020, 14:07 0 121









До контролюючих органів Львівщини громадянами вже подано 8192 декларації про майновий стан і доходи за 2019 рік та задекларовано 1 772,2 млн. гривень доходів. Про це повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.



Громадянами, які зобов’язані задекларувати доходи, подано 1 792 декларацій та задекларовано 660,2 млн. гривень. Сума самостійно нарахованих податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб (далі ‒ ПДФО) становить 59,0 млн. грн. та з військового збору 9,1 млн.гривень.



Найбільшу кількість поданих декларацій про майновий стан і доходи за 2019 рік складають:



924 декларації - дохід у вигляді спадщини на суму 238 323,7 тис. гривень. До сплати 10 029,8 тис.грн. ПДФО та 2 973,6 тис.грн. військового збору;



296 декларацій - дохід від продажу рухомого та нерухомого майна на суму 158 283,9 тис. гривень. До сплати 749,0 тис.грн. ПДФО та 197,3 тис.грн. військового збору;



278 декларацій - дохід від надання нерухомого майна в оренду на суму 68 019,5 тис. гривень. До сплати 600,2 тис.грн. ПДФО та 49,9 тис. грн. військового збору;



42 декларації - іноземні доходи на суму 267 318,8 тис.гривень. До сплати 25 736,3 тис.грн. ПДФО та 3 992,2 тис.грн. військового збору.



125 громадян задекларували одержаний дохід в сумі понад 1 млн.грн. Сума задекларованих доходів становить – 1 070,4 млн.грн. та податкові зобов’язання з ПДФО – 30,5 млн.грн. та військового збору – 4,7 млн.гривень.



Громадянами, які згідно з законодавством мають право на отримання податкової знижки, подано 5 675 декларацій. До повернення з бюджету внаслідок використання права на податкову знижку підлягає – 14,9 млн. гривень.