Близько 5,5 млн грн отримав Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги за лікування пацієнтів із COVID-19 Суспільство | 25-05-2020, 14:54 0 126



Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги отримав 5 485 801 грн за квітень за пакетом “Екстрена медична допомога пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19”. Сума отримана виходячи із кількості зареєстрованих пацієнтів в області станом на 30 квітня – 451 особа, помноженої на тариф – 12 163,64 грн за одного пацієнта.

Вже підписано 15 договорів з закладами області за пакетом “Медична допомога, яка надається мобільними медичними бригадами, що створені для реагування на гостру респіраторну хворобу COVID-19”. Всього пропозиції подали 26 закладів.

12 закладів Львівщини подали пропозиції на укладення договорів за пакетом “Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19”. За цим пакетом договори можуть укласти лише ті лікарні, які є у переліку визначених для госпіталізації пацієнтів з коронавірусною інфекцією і відповідають вимогам надання допомоги. Вже підписано 7 договорів з лікарнями Львівської області.

Загалом НСЗУ виплатила 135 944 059 млн грн за надання допомоги пацієнтам з COVID-19 всього за 12 робочих днів. Кошти на свої рахунки отримали усі центри екстреної екстреної медичної допомоги, мобільні бригади та лікарні, які госпіталізовували пацієнтів з коронавірусною інфекцією у квітні. Також НСЗУ вийшла на фінальну стадію контрактування медзакладів, що надають стаціонарну допомогу хворим на COVID, та мобільних бригад, які виїжджають до таких пацієнтів.

усі 25 центрів екстреної медичної допомоги отримали 123 971 818 грн.

66 мобільних бригад отримали 2 445 218 грн. НСЗУ підписала та направила договори 738 закладам, які готові надавати мобільну допомогу, 582 з них вже підписали договір зі свого боку.

27 закладів, які надавали стаціонарну допомогу пацієнтам з COVID-19 у квітні, але не входили в перелік лікарень, визначених для госпіталізації, отримали на свої рахунки 9 572 023 грн. Усі заклади, які надавали допомогу пацієнтам з коронавірусною хворобою у квітні, отримають за це оплату, проте подальша госпіталізація пацієнтів з COVID-19 у такі лікарні буде заборонена. Загалом на цей пакет допомоги, наданої у квітні, договір підписали 99 надавачів допомоги.

Щодо стаціонарної медичної допомоги, 99% закладів, які входять у перелік визначених для госпіталізації пацієнтів з коронавірусною інфекцією, подали свої пропозиції. НСЗУ підписала та направила закладам 201 договір, 154 заклади вже підписали його зі своєї сторони, це 62%. Найближчим часом заклади отримають гроші на свої рахунки. НСЗУ уже передала частину звітів в Державну казначейську службу.

Наголошуємо, що договір на стаціонарну допомогу можуть підписати тільки ті заклади, які входять у перелік визначених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19 і відповідають чітким вимогам.

Вимоги до надання стаціонарної допомоги прописані так, щоб пацієнт отримав безпечну і ефективну допомогу при госпіталізації до закладу, який входить у визначений перелік. Такий заклад повинен мати достатньо обладнання і сформовані команди, які здатні цілодобово надавати медичну допомогу при коронавірусній хворобі всіх ступенів важкості. Також у лікарні мають бути усі необхідні ліки для пацієнта. Це покриває тариф відповідного пакету.

Кількість команд, які залучені до лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою, має бути щонайменше 4. У складі однієї команди – 12 медичних працівників: троє лікарів, серед них обов’язково анестезіолог. У закладі, який надає стаціонарну допомогу, має бути не менш ніж 4 апарати ШВЛ і така ж кількість аспіраторів.

Щодо оплат, сума за місяць залежить від кількості хворих, а не виплачується фіксованою ставкою. Тариф на оплату послуг включає доплати медикам у розмірі до 300% до заробітної плати за квітень. Головний лікар, який підписує договір з НСЗУ, бере на себе зобов’язання додаткових доплат медичним та іншим працівникам, які працюють безпосередньо з COVID-19.

Кошти виділені на доплати тільки спеціальним бригадам, а не всім співробітникам. Обмеження щодо спеціальних бригад встановлено, щоб захистити лікарів від інфікування, адже більше задіяних – це більший ризик інфікування. Тариф покриває як виїзди до пацієнтів із встановленим діагнозом, так і до пацієнтів з підозрою на COVID-19.

Стан подання пропозицій на укладення договорів з НСЗУ щодо надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19 можна відстежувати на дешборді за посиланням https://cutt.ly/pyQIiPO



