Деклараційна кампанія 2020 року триває!!! Суспільство | 25-05-2020, 15:31 0 133

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що з початку поточного року триває кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом 2019 року.

Відповідно до норм Податкового кодексу України (далі – ПКУ) громадяни, які подають податкові декларації про майновий стан і доходи (далі – Декларація) розподіляються на дві категорії:

● особи, які зобов’язані подати річну Декларацію,

та

● особи, які мають право подати Декларацію з метою отримання податкової знижки.

Фізична особа – платник податків може обрати зручний для себе спосіб подання Декларації та подати її до податкового органу за місцем своєї податкової адреси (місцем проживання) в один із таких способів:

● особисто або уповноваженою на це особою;

● надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

● засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу.

Граничний термін подання Декларації за звітний 2019 рік для громадян, які зобов’язані подати річну Декларацію, – до 01 липня 2020 року.

У разі надсилання Декларації поштою платник податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) зобов’язаний здійснити таке відправлення не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання податкової Декларації, а при поданні податкової Декларації в електронній формі – не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк.

При направленні Декларації засобами електронного зв’язку громадяни можуть скористатися електронним сервісом в «Електронному кабінеті» (cabinet.tax.gov.ua), який передбачає часткове автоматичне заповнення Декларації на підставі облікових даних платника, відомостей щодо нарахованих (виплачених) доходів, наявних в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, та відомостей щодо об’єктів нерухомого (рухомого) майна.

Звертаю увагу, що обов’язок подання Декларації у платників податків виникає при отриманні:

● доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи).

До таких доходів відносяться, зокрема, доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування майна не від членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення, при нотаріальному оформленні спадщини за якими не було сплачено ПДФО та військовий збір тощо;

● доходів від податкових агентів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування.

До таких доходів відноситься, зокрема дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника ПДФО, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, якщо його сума перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 01 січня звітного податкового року, а також інвестиційні доходи;

● іноземного доходу;

● доходів від продажу власної сільськогосподарської продукції у разі, якщо розмір земельних ділянок перевищує 2 га;

● в інших передбачених ПКУ випадках.

Крім того, фізичні особи – платники ПДФО мають право відповідно до ст.166 ПКУ задекларувати право на податкову знижку шляхом подання Декларації по 31 грудня 2020 року (включно).



Право на податкову знижку має отримувач іпотечного кредиту

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що через пов’язані з карантином заходи термін подання щорічних декларацій про майновий стан і доходи за 2019 рік продовжено до 1 червня 2020 року.

А податкова декларація про майновий стан і доходи з метою отримання податкової знижки подається до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податків, до 31 грудня 2020 року.

Хто ж має право на податкову знижку, якщо об’єкт іпотеки знаходиться у спільній власності подружжя?

Так, Податковим кодексом України визначено, що платник податку на доходи фізичних осіб (далі - ПДФО) має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень п.164.6 ст.164 Податкового кодексу України, частину суми процентів, сплачених таким платником ПДФО за користування іпотечним житловим кредитом, що визначається відповідно до ст.175 Податкового кодексу України. Платник ПДФО - резидент має право включити до податкової знижки частину суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом, наданим позичальнику в національній або іноземній валютах, фактично сплачених протягом звітного податкового року.

Зокрема, п.175.2 ст.175 Податкового кодексу України визначено, що у разі якщо будинок (квартира, кімната) придбається за рахунок іпотечного житлового кредиту, частина суми процентів, що включається до податкової знижки платника податку - позичальника іпотечного житлового кредиту, дорівнює добутку суми процентів, фактично сплачених платником податку протягом звітного податкового року в рахунок його погашення, і коефіцієнта, що враховує мінімальну площу житла для визначення податкової знижки, розрахованого відповідно до п.175.3 ст.175 Податкового кодексу України.

Отже, право включити до складу податкової знижки частину суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом має той член подружжя, який є позичальником такого кредиту.



У разі отримання доходів у 2019 році від не податкових агентів їх слід задекларувати

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що п’ятий місяць, починаючи з 01 січня 2020 року, триває кампанія декларування доходів громадян. Відповідно до норм Податкового кодексу України окремі категорії громадян зобов’язані подати річну податкову декларацію про майновий стан та задекларувати такі доходи:

- доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам;

- успадкування майна не від членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення, при нотаріальному оформленні спадщини, за якими не було сплачено податок на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) та військовий збір;

- від податкових агентів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування.

До таких доходів відносяться, зокрема:

- дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника ПДФО, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, у разі якщо його сума перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 01 січня звітного податкового року;

- інвестиційного доходу;

- іноземного доходу;

- та в інших передбачених Податковим кодексом України випадках.

Водночас, обов’язок фізичної особи – платника ПДФО щодо подання декларації вважається виконаним і декларація не подається, якщо такий платник ПДФО отримував доходи:

- від податкових агентів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

- виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених ІV розділом Податкового кодексу України;

- від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений ПДФО відповідно до ІV розділу Податкового кодексу України;

- у вигляді об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою ПДФО та/або з яких сплачено ПДФО відповідно до п. 174.3 ст. 174 Податкового кодексу України.



Задекларуйте доходи в режимі online

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2019 рік без візиту до державної податкової інспекції можна легко та просто зі свого персонального комп’ютера скориставшись сервісом ДПС Електронний кабінет.

Через електронний сервіс в Електронному кабінеті кожен декларант може самостійно сформувати декларацію з вже частково заповненими даними на підставі облікових даних платника, відомостей щодо нарахованих (виплачених) доходів, наявних у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, та відомостей щодо об’єктів нерухомого (рухомого) майна, що містяться у базах ДПС. Це дозволить уникнути помилок.

Крім того, декларацію про доходи через Електронний кабінет можуть подати громадяни для отримання податкової знижки. Розмір податкової знижки вираховується на підставі розміру офіційного доходу та сплаченого з нього податку на доходи фізичних осіб. Такі декларанти повинні врахувати, що на податкову знижку можуть претендувати лише громадяни, які працюють легально.

Всі витрати, які вказуються для отримання податкової знижки, мають бути фактично здійснені у звітному, тобто 2019 році та обов’язково підтверджені документально. Це можуть бути платіжні та розрахункові документи, квитанції, фіскальні або товарні чеки, прибуткові касові ордери тощо. Такі документи обов’язково мають містити інформацію про вартість товарів, робіт, послуг та строк їх продажу, виконання, надання. До поданої декларації для отримання податкової знижки підкріплюються сканкопії документів.

Нагадую, що на податкову знижку можуть претендувати громадяни, які сплачують за навчання, користуються іпотечним кредитом, орендують житло як внутрішньо переміщені особи чи понесли витрати в зв’язку з усиновленням, сплатою страхових внесків за довгостроковими договорами страхування життя, або ж пенсійні внески в рамках недержавного пенсійного страхування, отримали послуги репродуктивної медицини, переобладнали транспортний засіб.



Декларування доходів – до 1 липня. Сплата податку – до 1 жовтня

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що громадяни та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, мають право подати декларацію за звітний (податковий) 2019 рік до 1 липня 2020 року. Останній день подання декларації – 30.06.2020 р. Податкові зобов’язання, визначені такими фізичними особами у деклараціях, мають бути сплачені до 1 жовтня 2020 року.

Законом України від 17.03.2020 р. № 533-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», встановлено, що річна декларація про майновий стан і доходи за 2019 рік, визначена ст. 179 Податкового кодексу України, подається до 1 липня 2020 року, крім випадків, передбачених розділом IV цього Кодексу, коли така декларація може бути подана пізніше вказаного строку.

Фізична особа зобов’язана самостійно до 1 жовтня 2020 року сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею річній декларації про майновий стан і доходи за 2019 рік.



Задекларуйте доходи отримані від індивідуальної адвокатської діяльності

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що згідно з вимогами Податкового кодексу України адвокат у разі отримання протягом 2019 року доходів від індивідуальної адвокатської діяльності зобов’язаний подати до контролюючого органу за місцем проживання декларацію про майновий стан і доходи за 2019 рік, а також сплатити податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18 % та військовий збір за ставкою 1,5 %.

У разі отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю адвокат може здійснювати адвокатську діяльність індивідуально, або в організаційно-правових формах адвокатського бюро чи адвокатського об'єднання.

Адвокати, які мають намір здійснювати адвокатську діяльність індивідуально, зобов'язані стати на облік у контролюючих органах за місцем свого постійного проживання як самозайняті особи та отримати довідку про взяття на облік.



За несвоєчасне подання податкової декларації про майновий стан і доходи передбачена відповідальність

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що нормами п.179.1 ст.179 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) передбачено, що платник податку на доходи фізичних осіб зобов’язаний подавати річну декларацію про майновий стан і доходи (далі – Декларація) відповідно до норм ПКУ.

Статтею 111 ПКУ визначено, що за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, застосовуються такі види юридичної відповідальності, як фінансова, адміністративна та кримінальна. Фінансова відповідальність застосовується у вигляді штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені.

Так, несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати і сплачувати податки та збори, податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності, обов’язок подання якої до контролюючих органів передбачено ПКУ, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання (п.120.1 ст.120 ПКУ).

Крім того, відповідно до ст.1641 Кодексу України про адміністративні правопорушення (зі змінами) за неподання або несвоєчасне подання громадянами Декларацій про доходи чи включення до Декларацій перекручених даних, неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Звертаю увагу, що річна Декларація за 2019 рік подається до 01 липня 2020 року, крім випадків, передбачених розділом IV ПКУ, коли така Декларація може бути подана пізніше цього строку.



Переобладнали транспортний засіб? Поверніть частину витрачених коштів

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що Порядок переобладнання транспортних засобів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2010 №607, передбачає, що після переобладнання транспортного засобу його власник має звернутись до організації з оцінки відповідності та подати заяву про проведення оцінювання відповідності переобладнаного транспортного засобу правилам, нормативам і стандартам України та вимогам, викладеним у документі про погодження.

За результатами такого оцінювання видається:

- сертифікат відповідності – для переобладнаних автобусів та транспортних засобів, які переобладнані (за винятком транспортних засобів, переобладнаних для роботи на газовому моторному паливі та альтернативних видах рідкого і газового палива) суб’єктами господарювання, що має нормативно-технічну документацію на відповідний вид переобладнання, узгоджену з МВС та Мінінфраструктури України, і свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;

- акт технічної експертизи або сертифікат відповідності – для транспортних засобів, що переобладнані в індивідуальному порядку, а також для роботи на газовому моторному паливі та альтернативних видах рідкого і газового палива.

Для отримання податкової знижки потрібно також подати документи, які підтверджують витрати, понесені для переобладнання транспортного засобу: квитанції, фіскальні або товарні чеки, прибуткові касові ордери, копії договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У цих документах обов’язково повинно бути відображено вартість товарів (робіт, послуг) та строк їх продажу (виконання, надання). Також необхідно надати сертифікат відповідності для транспортного засобу, що був переобладнаний, та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт).



Доходи, отримані від здачі в оренду гаражів та дачних будинків, необхідно задекларувати

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що відповідно до вимог п.п.164.2.5 п.164.2 ст.164 та п.170.1 ст.170 Податкового кодексу України, доходи, отримані від здачі в оренду гаражів, дачних будинків, а також присадибних та інших земельних ділянок, підлягають декларуванню.

Якщо нерухомість або інше майно орендує юридична особа або фізична особа – підприємець, то податковим агентом є орендатор. Орендатору необхідно утримати та перерахувати до бюджету податок на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) за ставкою 18 %. Якщо ж нерухомість здається фізичній особі, то ПДФО за ставкою 18 % сплачує орендодавець.

Нагадуємо, що граничний строк подання декларації за 2019 рік продовжено до 01 липня 2020 року.

Кінцевий строк сплати зобов’язань, зазначених у декларації за 2019 рік, перенесено з терміну до 01 липня на термін до 01 жовтня поточного року.



Не забудьте задекларувати іноземні доходи!

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що триває кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом 2019 року.

Заповнити та подати декларацію про майновий стан і доходи слід:

- фізичним особам, які відповідно до законодавства зобов’язані подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи;

- особам, які мають право подати декларацію з метою отримання податкової знижки.

Звертаю увагу, що Податкова декларація про майновий стан і доходи в обов’язковому порядку подається при отриманні, зокрема, доходів з іноземних джерел, оскільки фізичні особи, які отримують доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи, є платниками податку на доходи фізичних осіб.

Такі іноземні доходи перераховуються у гривні за валютним курсом НБУ, що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів.

У графі 6 рядка 10.7 декларації вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставкою 18%.

У графі 7 рядка 10.7 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставкою 1,5%.

У рядку 10.7 nfrj; необхідно зазначити назву країни, з якої отримано іноземні доходи, та назву валюти.

Слід нагадати, що відповідно до законодавчих змін громадяни мають право подати декларацію за звітний (податковий) 2019 рік до 1 липня 2020 року. Тобто, останній день подання декларації – 30 червня 2020 року.

Податкові зобов’язання, визначені фізичними особами у таких деклараціях, мають бути сплачені до 01 жовтня 2020 року.

Рекомендуємо зайвий раз не відвідувати податкову, а максимально використовувати засоби електронного зв’язку, а також податкові сервіси, з допомогою яких надаються інформаційно-довідкові послуги фізичним та юридичним особам.

ДПС розробила серію відеоуроків, у яких роз’яснюється як користуватися електронними сервісами. Відеоуроки, з якими можна ознайомитись на офіційній сторінці ДПС (tax.gov.ua), на відео порталі YouTube, в соціальній мережі Facebook та субсайті Територіальних органів ДПС у Львівській області (lv.tax.gov.ua) будуть корисними як для платників податків, так і для громадян.



Отримуєте стипендію за кордоном, чи інші іноземні доходи?

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що якщо джерело доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку - отримувача, який зобов'язаний подати річну податкову декларацію.

Платник податку може зменшити суму річного податкового зобов'язання на суму податків, сплачених за кордоном.

Подання декларації можна перенести до 31 грудня року, наступного за звітним, якщо у платника податку відсутні документи що підтверджують суми іноземних доходів та сплачених із них податків.

Детальніше: пункти 170.11.1, 170.11.2 ПКУ.



