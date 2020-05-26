|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
На «Краківці» водії перевіряли пильність прикордонників
|Суспільство | 25-05-2020, 16:27
| 0 135
|
Авто з невідповідністю номера кузова та підроблений міжнародний страховий сертифікат виявили прикордонники Мостиського загону.
Сьогодні в пункті пропуску «Краківець» під час огляду автомобіля «Opel», що слідував на виїзд з України, прикордонний наряд виявив розбіжність в номері кузова легковика та свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу. Про зазначене правопорушення охоронці кордону проінформували представників Національної поліції, які встановленим порядком вилучили автівку.
Проявили пильність прикордонники в цьому ж пункті пропуску і під час оформлення мікроавтобусу, який також прямував до Польщі. В інспектора виникли сумніви щодо дійсності полісу, у зв’язку з чим його перевірили ретельніше. За допомогою технічних засобів прикордонного контролю було встановлено, що міжнародний страховий сертифікат є підроблений.
За фактом виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 Кримінального кодексу України, охоронці кордону направили повідомлення до Нацполіції.
Прес-служба Мостиського прикордонного загону
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|COVID-19 в Україні: За добу більше одужали, ніж захворіли, але 21 хворий помер...
|26-05-2020, 09:48
| >>>
|На Південному мосту у Києві обмежено рух на правий берег: аварійний шов...
|26-05-2020, 09:33
| >>>
|КОНТРАБАНДИСТИ ПЛАНУВАЛИ ПЕРЕМІСТИТИ ДО СУСІДНЬОЇ РУМУНІЇ 10 ЯЩИКІВ СИГАРЕТ...
|26-05-2020, 09:30
| >>>
|Російські окупанти 16 разів відкривали вогонь – ООС...
|26-05-2020, 09:27
| >>>
|Число хворих на коронавірус у світі зросло на 90 тисяч...
|26-05-2020, 09:26
| >>>
|США провели більше 15 млн тестів на коронавірус...
|26-05-2020, 09:24
| >>>
|У Бразилії денна смертність від коронавірусу більша, ніж в США...
|26-05-2020, 09:20
| >>>
|