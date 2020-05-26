На «Краківці» водії перевіряли пильність прикордонників Суспільство | 25-05-2020, 16:27 0 135



Авто з невідповідністю номера кузова та підроблений міжнародний страховий сертифікат виявили прикордонники Мостиського загону.

Сьогодні в пункті пропуску «Краківець» під час огляду автомобіля «Opel», що слідував на виїзд з України, прикордонний наряд виявив розбіжність в номері кузова легковика та свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу. Про зазначене правопорушення охоронці кордону проінформували представників Національної поліції, які встановленим порядком вилучили автівку.

Проявили пильність прикордонники в цьому ж пункті пропуску і під час оформлення мікроавтобусу, який також прямував до Польщі. В інспектора виникли сумніви щодо дійсності полісу, у зв’язку з чим його перевірили ретельніше. За допомогою технічних засобів прикордонного контролю було встановлено, що міжнародний страховий сертифікат є підроблений.

За фактом виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 Кримінального кодексу України, охоронці кордону направили повідомлення до Нацполіції.



Прес-служба Мостиського прикордонного загону





