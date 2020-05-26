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Сплата боргу по єдиному внеску. Як правильно заповнити платіжку?
|Суспільство | 25-05-2020, 22:13
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Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що наказом Міністерства фінансів України від 12.08.2015 №666 затверджено Порядок заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів.
При сплаті податкового боргу по єдиному внеску, платнику необхідно керуватися вимогами зазначеного Порядку відповідно до якого поле «Призначення платежу» розрахункового документу заповнюється наступним чином: *;140;1111111111;Погашення заборгованості з ЄСВ;;;
Сплата зобов’язань за конкретними реквізитами забезпечить правильне зарахування коштів у картці платника податків та погашення боргу.
Звертаємо увагу, що у разі несвоєчасної сплати або сплати в неповному обсязі заборгованості по єдиному внеску, до боржника будуть застосовуватись заходи примусового стягнення у вигляді:
арешту на майно та кошти;
обмеження його виїзду за кордон.
Нагадуємо, реквізити для сплати податків, зборів, єдиного внеску платниками столиці розміщені на субсайті Головного управління ДПС у м. Києві https://kyiv.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/
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