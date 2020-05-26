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Причиною пожежі в Олександрівській лікарні Києва став підпал – головлікар
|Суспільство | 26-05-2020, 01:23
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|Фахівці визначили, що причиною пожежі в Олександрівській лікарні столиці, яка приймає хворих на коронавірус, був умисний підпал.
Джерело: головний лікар Олександрівської лікарні Людмила Антоненко у Facebook
Пряма мова: "Первинна версія "коротке замикання проводки" не підтвердилась, натомість фахівці визначили, що це був умисний підпал".
ФОТО: ЛЮДМИЛА АНТОНЕНКО
Деталі: Близько 18 години вечора в одному із корпусів лікарні сталася пожежа. Горіло у підсобному приміщенні на 6 поверсі. Від чого весь поверх був задимлений.
Зазначається, що постраждалих немає, а персонал закладу евакуював пацієнтів з відділення реанімації для хірургічних хворих в інший корпус.
Після рятувальники локалізували вогнище та ліквідували займання.
ФОТО: ЛЮДМИЛА АНТОНЕНКО
Головна лікарка пообіцяла найближчим часом відремонтувати пошкоджені приміщення та висловила надію, що підпалювача буде знайдено.
Наразі на місці події працює поліція.
Що передувало: Раніше в ДСНС повідомляли, що близько 19 години вечора ліквідували пожежу в Олександрівській лікарні Києва.
Нагадаємо:
8 квітня о 21:40 до поліції зателефонував невідомий та сказав про те, що в одному з корпусів Олександрівської лікарні закладено вибухівку. Пізніше інформація не підтвердилася.
В Олександрівській лікарні перебувають і інфекційні хворі, зокрема, люди з діагностованою коронавірусною хворобою COVID-19.
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