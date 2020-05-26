Причиною пожежі в Олександрівській лікарні Києва став підпал – головлікар Суспільство | 26-05-2020, 01:23 0 123 Фахівці визначили, що причиною пожежі в Олександрівській лікарні столиці, яка приймає хворих на коронавірус, був умисний підпал.



Джерело: головний лікар Олександрівської лікарні Людмила Антоненко у Facebook



Пряма мова: "Первинна версія "коротке замикання проводки" не підтвердилась, натомість фахівці визначили, що це був умисний підпал".





ФОТО: ЛЮДМИЛА АНТОНЕНКО

Деталі: Близько 18 години вечора в одному із корпусів лікарні сталася пожежа. Горіло у підсобному приміщенні на 6 поверсі. Від чого весь поверх був задимлений.



Зазначається, що постраждалих немає, а персонал закладу евакуював пацієнтів з відділення реанімації для хірургічних хворих в інший корпус.



Після рятувальники локалізували вогнище та ліквідували займання.





ФОТО: ЛЮДМИЛА АНТОНЕНКО

Головна лікарка пообіцяла найближчим часом відремонтувати пошкоджені приміщення та висловила надію, що підпалювача буде знайдено.



Наразі на місці події працює поліція.



Що передувало: Раніше в ДСНС повідомляли, що близько 19 години вечора ліквідували пожежу в Олександрівській лікарні Києва.



Нагадаємо:



8 квітня о 21:40 до поліції зателефонував невідомий та сказав про те, що в одному з корпусів Олександрівської лікарні закладено вибухівку. Пізніше інформація не підтвердилася.

В Олександрівській лікарні перебувають і інфекційні хворі, зокрема, люди з діагностованою коронавірусною хворобою COVID-19.