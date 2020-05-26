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У Херсонській області на коронавірус хворіють 26 осіб
|Суспільство | 26-05-2020, 02:21
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|На Херсонщині активними залишаються 26 випадків коронавірусу, одужали вже 149 хворих.
Джерело: голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв у Facebook
Деталі: Водночас 25 травня в області не виявили нових випадків зараження. Цього ж дня вилікували ще 3 людини.
"За останню добу проведено 214 ПЛР-досліджень на виявлення коронавірусу і жодного нового лабораторно підтвердженого випадку захворювання на COVID-19 у Херсонській області не зафіксовано", – заявив голова ОДА.
Окрім того, на Херсонщині від коронавірусу померли 2 людини.
Що передувало: За останню добу в Україні COVID-19 діагностували у 259 осіб, 6 хворих на коронавірусну хворобу померли, 126 пацієнтів одужали, ще 477 осіб мають підозру на коронавірус.
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