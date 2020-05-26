У Бразилії денна смертність від коронавірусу більша, ніж в США Суспільство | 26-05-2020, 09:20 0 43 За минулу добу у Бразилії від коронавірусу померли 807 осіб, в США – 620.





Джерело: Reuters



Деталі: Такі дані наводить Міністерство охорони здоров’я Бразилії. Нині, після США, це друга країна у світі, де спостерігається найбільша кількість випадків зараження COVID-19. Там нарахували близько 375 тисяч випадків. У той час у США кількість зареєстрованих інфікувань перевищила 1 мільйон 600 тисяч.



Загалом же в США померли більше 100 тисяч хворих, у Бразилії – понад 23 тисячі.



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Нагадаємо:



Всесвітня організація охорони здоров’я, вважає, що можлива друга хвиля пандемії коронавірусу.

Південна Америка стала новим світовим епіцентром COVID-19, оскільки багато країн регіону набирають обертів у захворюванні.