США провели більше 15 млн тестів на коронавірус Суспільство | 26-05-2020, 09:24 0 47 У Сполучених Штатах Америки на коронавірус протестували 15 мільйонів 187 тисяч осіб. Позитивними виявили наразі 1 мільйон 706 тисяч.



Джерело: Worldometers



Деталі: Побороли хворобу вже 464 тисячі людей. Стали жертвами коронавірусу більше 100 тисяч осіб.



Таким чином в країні залишається 1 мільйон 141 тисячі осіб, у яких підтверджений коронавірус



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Нагадаємо:



Всесвітня організація охорони здоров’я, вважає, що можлива друга хвиля пандемії коронавірусу.

Південна Америка стала новим світовим епіцентром COVID-19, оскільки багато країн регіону набирають обертів у захворюванні.