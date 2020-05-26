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Число хворих на коронавірус у світі зросло на 90 тисяч
|Суспільство | 26-05-2020, 09:26
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|За останню добу у світі виявили 90 тисяч нових випадків коронавірусу.
Джерело: Worldometers
Деталі: Найбільше заражень за добу зареєстрували у США – майже 20 тисяч.
У Бразилії підтвердили близько 13 тисяч нових хворих, у Росії – майже 9 тисяч, в Індії – більше 6 тисяч.
Цього ж дня померли 3096 особи, у яких діагностували коронавірусу інфекцію.
Загалом у світі виявили 5 мільйонів 584 тисячі випадків зараження, із яких 348 тисяч – летальні. Побороли хворобу вже 2 мільйони 362 тисячі.
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
Нагадаємо:
Всесвітня організація охорони здоров’я, вважає, що можлива друга хвиля пандемії коронавірусу.
Південна Америка стала новим світовим епіцентром COVID-19, оскільки багато країн регіону набирають обертів у захворюванні.
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