Російські окупанти 16 разів відкривали вогонь – ООС Суспільство | 26-05-2020, 09:27 0 52 25 травня бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.



Джерело: повідомлення штабу ООС



Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї".



Деталі: Ворог порушував "тишу" біля Пісків, Оріхового, Богданівки, Павлополя, Авдіївки та Березового.



Окрім того, поруч Мар’їнки у ранковий і вечірній час агресор вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а біля Красногорівки – з великокаліберних кулеметів.



У вечірній час обстріли активність російських найманців спостерігалася у районі Водяного.



За даними розвідки, україснські військові поранили чотирьох окупантів.



"Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає", – йдеться у повідомленні.