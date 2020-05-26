КОНТРАБАНДИСТИ ПЛАНУВАЛИ ПЕРЕМІСТИТИ ДО СУСІДНЬОЇ РУМУНІЇ 10 ЯЩИКІВ СИГАРЕТ Суспільство | 26-05-2020, 09:30 0 53

Незаконному переміщенню через українсько-румунський кордон тютюнової контрабанди запобігли учора ввечері прикордонники Мукачівського загону у ході реалізації інформації, що надійшла від співробітників оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону.

Під час патрулювання прикордонний наряд відділу «Ділове» помітив рух осіб в бік державного кордону. Правопорушники несли на плечах пакунки загорнуті у чорний поліетилен. Зрозумівши, що їх викрито, зловмисники покидали свої ноші та вдались до втечі.

Під час огляду місцевості прикордонники виявили 10 ящиків у яких знаходилось 5200 пачок сигарет з акцизними марками Республіки Молдова. За даним фактом на адресу ГУ ДФС та ГУ НП в Закарпатській області направлено повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 204 КК України.

Тютюнові вироби доставили до прикордонного підрозділу, згодом їх буде передано співробітникам ДФС.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



