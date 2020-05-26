|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
На Південному мосту у Києві обмежено рух на правий берег: аварійний шов
|Суспільство | 26-05-2020, 09:33
| 0 51
|
|На Південному мосту столиці обірвалася частина накривного листа через проблему зі старим деформаційним швом, рух у бік правого берега частково обмежено.
Джерело: Київська міська державна адміністрація з посиланням на "Київавтодор"
Дослівно: "На Південному мосту – аварійна ситуація з одним із старих деформаційних швів. Обірвалась частина накривного листа.
Фахівці "Київавтошляхміст" уже працюють на місці. Полагодити все планують за 3-4 години.
Рух у напрямку правого берега частково обмежено".
Деталі: У комунальній корпорації перепрошують за незручності.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|COVID-19 в Україні: За добу більше одужали, ніж захворіли, але 21 хворий помер...
|26-05-2020, 09:48
| >>>
|На Південному мосту у Києві обмежено рух на правий берег: аварійний шов...
|26-05-2020, 09:33
| >>>
|КОНТРАБАНДИСТИ ПЛАНУВАЛИ ПЕРЕМІСТИТИ ДО СУСІДНЬОЇ РУМУНІЇ 10 ЯЩИКІВ СИГАРЕТ...
|26-05-2020, 09:30
| >>>
|Російські окупанти 16 разів відкривали вогонь – ООС...
|26-05-2020, 09:27
| >>>
|Число хворих на коронавірус у світі зросло на 90 тисяч...
|26-05-2020, 09:26
| >>>
|США провели більше 15 млн тестів на коронавірус...
|26-05-2020, 09:24
| >>>
|У Бразилії денна смертність від коронавірусу більша, ніж в США...
|26-05-2020, 09:20
| >>>
|