На Південному мосту у Києві обмежено рух на правий берег: аварійний шов Суспільство | 26-05-2020, 09:33 0 51 На Південному мосту столиці обірвалася частина накривного листа через проблему зі старим деформаційним швом, рух у бік правого берега частково обмежено.



Джерело: Київська міська державна адміністрація з посиланням на "Київавтодор"



Дослівно: "На Південному мосту – аварійна ситуація з одним із старих деформаційних швів. Обірвалась частина накривного листа.



Фахівці "Київавтошляхміст" уже працюють на місці. Полагодити все планують за 3-4 години.



Рух у напрямку правого берега частково обмежено".



Деталі: У комунальній корпорації перепрошують за незручності.