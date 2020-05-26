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COVID-19 в Україні: За добу більше одужали, ніж захворіли, але 21 хворий помер
|Суспільство | 26-05-2020, 09:48
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|За добу 25 травня в Україні на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіли 339 осіб, 21 хворий помер, 341 пацієнт одужав.
Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу
Пряма мова: "За мину добу захворіли 339 осіб, з них 35 дітей та 71 медпрацівник. Було госпіталізовано 116 осіб. Зафіксовано 21 летальний випадок. Одужали 341 особа.
Хочу наголосити, що кількість одужавших більша, ніж кількість завхорівших".
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