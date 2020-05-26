COVID-19 в Україні: За добу більше одужали, ніж захворіли, але 21 хворий помер Суспільство | 26-05-2020, 09:48 0 52 За добу 25 травня в Україні на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіли 339 осіб, 21 хворий помер, 341 пацієнт одужав.



Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу



Пряма мова: "За мину добу захворіли 339 осіб, з них 35 дітей та 71 медпрацівник. Було госпіталізовано 116 осіб. Зафіксовано 21 летальний випадок. Одужали 341 особа.



Хочу наголосити, що кількість одужавших більша, ніж кількість завхорівших".