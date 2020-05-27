Ресторани та кафе зможуть повноцінно працювати не раніше 10 червня – МОЗ Суспільство | 26-05-2020, 10:55 0 135 Повноцінна робота ресторанів та кафе з відвідувачами у залах можлива буде після 10 червня, якщо епідемічна ситуація не погіршиться.



Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 26 травня



Деталі: На запитання, чому не можна повноцінно відкрити ресторани та кафе, якщо транспорт уже запустили, Степанов відповів, що у плані пом’якшення карантину на цьому етапі чітко прописано, яким закладам і в якому обсязі можливо працювати.



Пряма мова міністра: "Якщо ми говоримо про кафе і ресторани, зараз можлива робота відкритих терас. Окрім того, робота "на виніс". Що стосується повноцінної роботи ресторанів та кафе – це можливо, починаючи з 10 червня.



Ми з розумінням ставимося до прохання наших підприємців щодо повноцінного відкриття, але те, що стосується епідеміологічної ситуації в Україні на сьогодні і тих заходів, які проводяться, вони не дозволяють повноцінного відкриття цих закладів".