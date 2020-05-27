Купатися в басейнах дозволять з літа. Пояснюємо, чи це справді безпечно Суспільство | 26-05-2020, 10:56 0 140 З 1 червня планується відкриття басейнів та спортзалів, які були закриті на час карантину щодо пандемії коронавірусної хвороби.



Про це на пресбрифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.



"Щодо басейнів, скоро на сайті Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) будуть розміщені вимоги щодо протиепідемічних норм, які мають бути забезпечені, коли власник прийме рішення відкривати спортивний зал та басейн.



Басейни раніше ми не розглядали.



Але нові дані, які сьогодні з'явились щодо можливості поширення збудника коронавірусу через водний шлях передачі, зокрема у воді, яка підлягає постійній дезінфекції, дозволяють нам розпочати роботу спортивних залів, а також басейнів, у разі, якщо будуть дотримуватись протиепідемічних норм", – пояснив він.





З 1 червня планується відкриття басейнів. Фото poznyakov/Depositphotos

Також головний санітарний лікар закликав власників спортзалів підготуватися до пом'якшення карантину і привести свої заклади у відповідність до тих норм, які будуть прописані.



Нині оцінки експертів щодо можливості заразитися коронавірусом у воді досить різні.



Загалом вони сходяться на думці, що ризиковано плавати у басейнах, озерах або океані не через воду, а через людей у ній чи біля неї.



Як каже Анжела Расмуссен, вірусологиня зі Школи громадської охорони здоров'я Мейлмен Колумбійського університету, у вчених немає конкретних даних про новий коронавірус.



Відомо, що інші коронавіруси нестабільні у воді й дуже чутливі до хлору.



"На мою думку, через воду в басейні, прісну воду в озері або річці або через морську воду дуже важко заразитися.



Ймовірно, найбільший ризик для літнього відпочинку на воді – це скупчення людей.



Найбільш концентрованими джерелами вірусу в такому середовищі будуть люди, що бовтаються в басейні, а не сам басейн", – каже експертка.