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Головне управління ДПС у Львівській області інформує про наслідки для платника у разі несвоєчасної сплати податків

Суспільство | 26-05-2020, 14:44Коментарів: 0 0 Переглядів: 122 122    


Не завжди платник податків вчасно їх сплачує. Причин може бути декілька: недостатність коштів, "прорахунки" у строках сплати, банкрутство банку та інше.
У зв’язку з цим Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що при несвоєчасній сплаті платежів до бюджету виникає податковий борг.
Слід зазначити, що податковий борг – це податкове зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), узгоджене платником податків або встановлене судом (господарським судом), але не сплачене у встановлений строк, а також пеня, нарахована на суму такого податкового зобов'язання. Іншими словами, структура податкового боргу незмінно складається із грошових зобов’язань, штрафних санкцій і пені.
При цьому, нагадуємо, що у разі вчинення порушень, визначених законами з питань оподаткування та іншим законодавством, платники податків, податкові агенти та/або їх посадові особи несуть відповідальність.
Несплата узгодженої суми грошового зобов’язання (крім передбачених випадків) протягом строків, визначених ПКУ, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах (п. 126.1 ст. 126 Податкового кодексу України (далі ‒ ПКУ):
при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу;
при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 20% погашеної суми податкового боргу.
Порушення платником податків строку сплати до бюджету узгодженого грошового зобов’язання (акцизний податок), такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу в розмірі 20% суми такого грошового зобов’язання (п. 126.2 ст. 126 ПКУ).
Нарахування пені розпочинається (п. 126.1 ст. 126 ПКУ):
при нарахуванні суми грошового зобов’язання, визначеного контролюючим органом за результатами податкової перевірки, – починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати платником податків податкового зобов’язання, визначеного ПКУ;
при нарахуванні суми податкового зобов’язання, визначеного контролюючим органом у випадках, не пов’язаних з проведенням податкових перевірок, – починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання (в тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження;
4. Неподання або несвоєчасне подання посадовими особами підприємств, установ та організацій платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов’язкових платежів), – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від п’яти до десяти НМДГ (ст.163-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення). На суму податкового боргу нараховується пеня.
Пеня нараховується у разі несплати:
- при нарахуванні суми грошового зобов’язання, визначеного контролюючим органом за результатами податкової перевірки (у тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження);
- при нарахуванні суми податкового зобов’язання, визначеного контролюючим органом у випадках, не пов’язаних з проведенням податкових перевірок (у тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження);
- при нарахуванні суми податкового зобов’язання, визначеного платником податків або податковим агентом.
Водночас виключенням для нарахування пені є несплата самостійно нарахованої і задекларованої платником податків або податковим агентом суми податкового зобов’язання протягом 90 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання.
Одним із найсуттєвіших моментів податкових змін є те, що для розрахунку суми пені запроваджено різні відсотки річної облікової ставки Нацбанку України, а саме: для самостійно нарахованих сум податкових зобов’язань —100%, а для грошових зобов’язань, нарахованих контролюючими органами, — 120 %.
Також порядок розрахунку суми пені змінився у частині використання величини річної облікової ставки Нацбанку України. Так, раніше застосовувалася більша з величин, що діяла або на день виникнення такого податкового боргу, або на день його (його частини) погашення. Відтепер для розрахунку пені використовуватиметься величина річної облікової ставки Нацбанку України, що діє станом на кожний календарний день прострочення у його сплаті, включаючи день погашення податкового боргу.
Крім того, раніше нарахування пені здійснювалося на суму податкового боргу, а відтепер - на суму грошового (податкового) зобов’язання, включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені.
ПРИКЛАД.
Підприємство несвоєчасно сплатило зазначені в декларації з ПДВ за листопад 2019 р. податкові зобов'язання на суму 50000 грн. (граничний строк сплати - 30.12.2019 року). При цьому податкові зобов'язання було сплачено:
1) на суму 20000 грн. - 08.01.2020 (у межах 30 календарних днів);
2) на суму 30000 грн. - 03.02.2020 (після спливу 30 календарних днів).
Рішення. У такому випадку нарахують штраф згідно з п.126.1 ст. 126 ПКУ  в розмірі:20000грн.x10%+30000грн.x20% =2000 грн.+6000грн.=8000грн.
Відповідно, сума податкового боргу збільшиться на 3000 гривень.
Враховуючи зазначене, підприємствам слід відповідально відноситись до своєчасної сплати податків, в першу чергу до самостійно задекларованих зобов’язань, так як при такій несплаті збільшується сума боргу, а відповідно і загроза неплатоспроможності такого платника, що у свою чергу породжує нехватку обігових коштів для ведення господарської діяльності.
На закінчення слід наголосити, що при виникненні податкового боргу до підприємства застосовується податкова застава на таку суму боргу та іде стягнення коштів з рахунку згідно судових рішень, що в свою чергу ще більше призводить до некомфортного ведення бізнесу.
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