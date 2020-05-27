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«Рудно свою позицію чітко озвучило — приєднатись до об'єднаної територіальної громади Львова», — І.Форманчук

Суспільство | 26-05-2020, 15:32Коментарів: 0 0 Переглядів: 104 104    
Якісні нові ЦНАПи, амбулаторії сімейної медицини, школи та садочки, сучасні медіатеки — такі ж послуги будуть мати усі населені пункти, які увійдуть у Львівську ОТГ. Як зазначив під час огляду будівництва нового корпусу школи № 74 в смт Рудно Андрій Садовий, міський голова Львова, інвестиції міста у сусідні населені пункти щороку були більшими, бо усі львів`яни повинні отримувати однаково якісні послуги. Ігор Форманчук, селищний голова Рудно, зазначив, що громада населеного пункту підтримує об`єднання у Львівську ОТГ.

«Наступні етапи треба розпланувати в рамках програми розвитку Рудно на наступні 5 років. Тим буде займатись профільний заступник Любомир Зубач спільно з головою громади, з усіма мешканцями, які тут живуть, щоб люди розуміли, що ми будемо каналізувати, що ми по водопостачанню будемо робити, де і які дороги ми будемо ремонтувати, бо територія прекрасна, люди заслуговують жити в нормальних умовах. Треба більше працювати, а по коштах будемо знаходити окремі механізми, не зважаючи на те, що коштів завжди не достатньо», — прокоментував міський голова Львова Андрій Садовий.

Селищний голова Рудно Ігор Форманчук зазначив, що громада населеного пункту підтримує об`єднання в рамках Львівської ОТГ.

«Рудно свою позицію чітко озвучило і прийняло рішення на виконавчому комітеті - приєднатись до об'єднаної територіальної громади міста Львова. Я також неодноразово висловлював свою позицію — я за місто Львів. Рудно — це спальний район, всі його мешканці працюють у Львові. Окрім того у нас бюджет всього 15 млн грн. Ми не будемо об'єднуватись з іншим селом, де ще менший бюджет. Тут потрібно відкинути політику і думати про господарку», — розповів Ігор Форманчук, голова Рудненської селищної ради.

Міський голова Львова Андрій Садовий запропонував провести спільну нараду та напрацювати план розвитку Рудно на наступні 5 років.

«Необхідно організувати нараду за участю керівника обласного і міського ДАБІ, голови смт Рудно, щоб врегулювати питання з дорогою. Це 400 м. Її можна зробити за два тижні. Також треба провести комплексну нараду, щоб мати чіткий план розвитку цієї території до 2025 року, з розумінням, в що кожного року ми готові інвестувати. І щоб мешканці знали, що ми запланували. Амбулаторія, ЦНАП — все працює. Потрібна вода, каналізування, дорога. До жовтня-листопада завершимо основні роботи по школі», — наголосив мер Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, з 2016 до 2020 року з бюджету розвитку Львова в інфраструктуру Рудно інвестовано понад 51,5 млн грн, зокрема: в освіту — понад 6 млн грн, в школу № 74 — 5,7 млн грн, у створення нового ЦНАПу — понад 8 млн грн, у створення нової амбулаторії сімейної медицини — понад 10 млн грн, в розвиток інфраструктури — майже 6 млн грн, в реконструкці водопостачання, будівництво напірно-самотічних каналізаційних колекторів — майже 16 млн грн.

Зазначимо, Львів має чітку візію щодо майбутнього територіального устрою, що ґрунтується на Генплані міста, прийнятому у 2010 році, та містить прогноз територіального розвитку міста, охоплюючи територію приміських населених пунктів. Деякі сільські ради вже висловили свою позицію на користь об'єднання зі Львовом.

Львів бере на себе зобов’язання і в рамках створення Львівської ОТГ:

У кожному селі буде створено сучасний Центр надання адміністративних послуг;
Мешканці отримають якісне транспорте сполучення та безкоштовний проїзд для пенсіонерів;
Забезпечуватиметься підтримка військових: 100 тис. грн допомоги; 25 тис. грн — при підписанні контракту із ЗСУ;
Мешканці ОТГ матимуть обслуговування у лікарнях міста;
Забезпечуватимуться сучасні освітні послуги, зокрема, передбачене створення медіатек, коворкінгів та молодіжних центрів;
Мешканці приєднаних населених пунктів зможуть брати участь та реалізовувати власні проєкти громадського бюджету;
Розробка програми централізованого водопостачання та каналізування, її поетапна реалізація;
Виконавча влада залишатиметься на місцях, а також будуть представники громад у спільній з містом раді.
Утворення органів самоорганізації населення як представницьких органів навколишніх громад зі збереженням окремих управлінських та фінансових функцій.
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