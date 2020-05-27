Податкові новації: Оскарження рішень контролюючих органів Суспільство | 26-05-2020, 15:37 0 118

Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС повідомляє, що Закон України від 16.01.2020 № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» дещо змінює порядок адміністративного оскарження рішень контролюючих органів.

Нові норми закону вносять зміни до ст. 56 Кодексу, а саме:

Термін на адміністративне оскарження рішення контролюючого органу, як і раніше, становить 10 робочих днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується. Однак, тепер у платників податків, що пропустили цей термін по поважним причинам з’явилась можливість подати клопотання про поновлення пропущеного строку на подання скарги в адміністративному порядку та копіями підтверджуючих документів поважності причин його пропуску. Подати таке клопотання можна протягом шести місяців з дати закінчення пропущеного строку для подачі скарги.

Скарги на рішення територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, подаються до центрального органу виконавчої, що реалізує державну податкову політику.

Стаття 56 Кодексу доповнена новим п. 56.31 , в якому сказано, що скарги подають до контролюючого органу, який прийняв оскаржувані рішення відносно нерезидентів, які здійснюють в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва:

- рішення взяття на податковий облік нерезидента;

- ППР, винесене у зв’язку з визначення грошового зобов’язання у порядку, передбаченому пп. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Кодексу;

- ППР, винесене у порядку, передбаченому пп. 117.1 та 117.4 ст. 117 Кодексу;

- ППР, винесене у визначеному пп. 133.3 ст. 133 Кодексу порядку.

У разі прийняття контролюючим органом рішення про відмову у задоволенні скарги щодо нерезидентів, платник може оскаржити рішення територіального органу державної податкової служби, звернувшись до контролюючого органу вищого рівня.



