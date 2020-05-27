Податкові новації: Як змінився порядок сплати податків? Суспільство | 26-05-2020, 15:40 0 119

Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС повідомляє, що Верховною Радою України 16.01.20 прийнято Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» № 466-ІХ, який підписаний Президентом 21.05.2020. Основний масив змін, яких зазнає Податковий кодекс України (далі - Кодекс) набрали чинності вже з 23.05.2020.

Цим законом внесено зміни до ст. 57 Кодексу.

Відтепер, якщо граничний строк сплати податкового зобов’язання припадає на вихідний або святковий день, останнім днем сплати податкового зобов’язання вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Урегульовано також ще один важливий момент. У разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 робочих днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу, (до внесення змін були календарні дні).

