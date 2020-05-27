Японський вантажний корабель пристикувався до МКС Суспільство | 27-05-2020, 01:48 0 112 Японський вантажний космічний корабель HTV-9, що стартував 21 травня з космодрому на південному заході Японії, здійснив стиковку з Міжнародною космічною станцією.



Джерело: JAXA. NASA



Деталі: 12-тонний HTV-9 був захоплений роботизованою рукою МКС о 21:13 JST 25 травня. Після закінчення робіт з швартовки космічного корабля, о 4:24 JST 26 травня екіпаж МКС відкрив люк HTV-9 і увійшов до відсіку з вантажем.



В Агентстві аерокосмічних досліджень Японії (JAXA) зазначили, що екіпаж МКС вже почав вивантажувати внутрішній і зовнішній вантаж корабля. Космічний транспортний корабель HTV-9 доставив на МКС 4 тонн вантажу. Це обладнання для дослідів, мікроскоп, телескоп, продукти харчування для екіпажу.



Довідка: розроблений і виготовлений в Японії транспортний корабель HTV-9 відомий як "KOUNOTORI" ("білий лелека"), являє собою безпілотний космічний корабель, який регулярно доставляє до шести тонн вантажу на МКС.