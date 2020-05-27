Велика Британія випередила Італію за кількістю смертей від COVID-19 Суспільство | 27-05-2020, 08:58 0 58 За час пандемії нового коронавірусу в Італії на COVID-19 захворіли 230 555 осіб, 32 955 померло. В той же час у Великій Британії вже зафіксовано 265 227 випадки захворювання і 37 048 смертей.



Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу



Деталі: у Великій Британії з 265 227 (+4043 хворих за минулу добу) випадків захворювання 37 048 людина померла, 1157 пацієнтів одужало. Перші два діагностовані випадки COVID-19 в країні були виявлені 31 січня.



В Італії з 230 555 (+397) захворілих 32 955 померло, 144 658 людей одужало. 7 лютого в країні підтвердили перший випадок захворювання коронавірусом.