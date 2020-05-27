Формування Російської Федерації 6 разів порушили режим "тиші" — ООС Суспільство | 27-05-2020, 09:13 0 52 Минулої доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню та обстріляли українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.





Джерело: штаб ООС



Дослівно: "На жаль, внаслідок ворожого обстрілу Україна втратила одного мужнього захисника. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя.



Наші військовослужбовці чітко дали зрозуміти загарбникам, що такі злочинні дії без відповіді не залишаться. Прицільним вогнем українські оборонці змусили окупантів згорнути свою збройну активність".



Деталі: за даними розвідки, минулої доби українські воїни знищили одного та поранили щонайменше ще одного окупанта.



Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.



За поточну добу втрат серед українських захисників немає.



Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.