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День Києва відзначать у теле- й онлайн форматі

Суспільство | 27-05-2020, 09:30Коментарів: 0 0 Переглядів: 63 63    
Цьогоріч День Києва 31 травня відзначатимуть у теле- та онлайн форматі, оскільки продовжує діяти заборона на масові заходи у зв’язку із коронавірусом.

Джерело: офіційний портал Києва

Деталі: В ефірі телеканалу "Київ" зранку триватиме святкова програма.

Зокрема, кияни побачать привітання, серії тематичних сюжетів "Прогулянки Києвом", "Київ, який ми любимо", "Портрети" та "Історії".

Буде трансляція "Пробігу під каштанами", який цього року пройде онлайн, святкова телевікторина з киянами, а також радіоконцерти гуртів [О], "On I Ona", "ADAM", "Нумер 482", "Green Grey".

Між тим, столичні колективи створюють святкові ролики, які розповсюдять у соцмережах, на Youtube-каналах та своїх сайтах.

Так, Академічний камерний хор "Хрещатик" створив хорову версію пісні Ігоря Шамо та Дмитра Луценка "Як тебе не любити, Києве мій!".

Київський академічний муніципальний духовий оркестр підготував відеоролик пісні-привітання "Щастя, добра і любові".

Відеопривітання піснею "Україна – рідний край" записав Київський академічний ансамбль української музики "Дніпро".

Гала-концерт лауреатів і учасників Всеукраїнського фестивалю хорового мистецтва "Пісня над Дніпром-2020" імені Анатолія Авдієвського покажуть на youtubе-каналі UA:ESTRADA.TV.

Також у мережі покажуть гала-концерт "Світові шедеври" за участю артистів та оркестру Київського національного академічного театру оперети.

30 та 31 травня о 20:00 відбудеться трансляція концерту Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького у запису, присвяченого Дню Києва.

Мешканці міста, які 30 або 31 травня близько 20:00 проходитимуть повз будівлю Київського академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва, що на вул. Межигірській, 2, зможуть побачити музичне вітання артистів з балкону фасаду театру.

У День Києва розпочнеться сезон роботи столичних фонтанів. Відновлення роботи фонтанів після зими перенесли на кінець травня у зв’язку з карантинними обмеженнями.

Столичні фонтани працюватимуть до 30 вересня, щопонеділка у роботі фонтанів робитимуть перерву для проведення необхідних технічних робіт.
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