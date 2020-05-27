Німеччина продовжить обмеження соціальних контактів до 29 червня Суспільство | 27-05-2020, 09:32 0 61 Запроваджені раніше в Німеччині обмеження соціальних контактів задля стримування поширення коронавірусу будуть діяти до 29 червня.



Про це домовилися уряд Німеччини і федеральні землі, пише "Європейська правда" з посиланням на DW.



Жителі і надалі повинні дотримуватися мінімальної дистанції у півтора метра та носити захисні маски при перебуванні у певних громадських місцях.



Утім, як зазначається у повідомленні, федеральні землі у рамках подовження обмежень можуть дозволити перебування в громадських місцях до 10 осіб або ж членів двох домогосподарств.



Жителям країни і надалі рекомендують звести до мінімуму кількість людей, з якими вони контактують, та не розширювати коло спілкування. При приватних зустрічах вдома в закритих приміщеннях також вимагають дотримуватися правил гігієни та дистанціювання.



Раніше досягнута домовленість між федеральним урядом та урядами земель про обмеження соціальних контактів була чинна до 5 червня.



Для окремих сфер економіки та суспільного життя уряд ФРН та уряди земель розробили узгоджені концепції дистанціювання та норм гігієни, які запроваджуються з поступовим відкриттям відповідних сфер.



У Німеччині в різних землях спостерігається відмінна ситуація із зараженням новим коронавірусом. Також у компетенції урядів земель та місцевих органів влади - втілення рішень щодо пом'якшень карантинних заходів.



Також Німеччина збирається скасувати попередження про туристичні подорожі для своїх громадян в 31 європейську країну з 15 червня, якщо дозволить ситуація з коронавірусом.