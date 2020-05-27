Укрзалізниця продає квитки ще на 9 поїздів Суспільство | 27-05-2020, 09:37 0 61 Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на 9 поїздів далекого сполучення, які відправляться в рейси з 1 червня.



Джерело: сайт УЗ



Дослівно: "Продаж квитків відкрито на поїзди:



№8/7 Одеса-Харків,



№20/19 Лисичанськ-Київ,



№53/54 Дніпро-Одеса,



№63/64 Харків-Київ,



№105/106 Київ-Одеса,



№791/792 Київ-Кременчук,



№81/82 Харків-Новоолексіївка,



№125/126 Київ-Костянтинівка,



№10/9 Київ-Маріуполь".



Деталі: Продаж квитків відкрито на 50% місць у поїздах, окрім потяга №8/7 Одеса-Харків, де продається 100% місць.



Квитки наразі можна придбати лише онлайн. Але найближчим часом обіцяють відкрити продаж через каси.



В Укрзалізниці нагадали, що пасажирів у вагони пускатимуть лише в захисних масках. Також при посадці мірятимуть температуру тіла.



Що було раніше: Укрзалізниця 26 травня розпочала поступове відновлення руху пасажирських поїздів та відкрила продаж квитків на 5 швидкісних поїздів Інтерсіті+, які відправляться в рейси з 1 червня.