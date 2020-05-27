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Укрзалізниця продає квитки ще на 9 поїздів
|Суспільство | 27-05-2020, 09:37
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|Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на 9 поїздів далекого сполучення, які відправляться в рейси з 1 червня.
Джерело: сайт УЗ
Дослівно: "Продаж квитків відкрито на поїзди:
№8/7 Одеса-Харків,
№20/19 Лисичанськ-Київ,
№53/54 Дніпро-Одеса,
№63/64 Харків-Київ,
№105/106 Київ-Одеса,
№791/792 Київ-Кременчук,
№81/82 Харків-Новоолексіївка,
№125/126 Київ-Костянтинівка,
№10/9 Київ-Маріуполь".
Деталі: Продаж квитків відкрито на 50% місць у поїздах, окрім потяга №8/7 Одеса-Харків, де продається 100% місць.
Квитки наразі можна придбати лише онлайн. Але найближчим часом обіцяють відкрити продаж через каси.
В Укрзалізниці нагадали, що пасажирів у вагони пускатимуть лише в захисних масках. Також при посадці мірятимуть температуру тіла.
Що було раніше: Укрзалізниця 26 травня розпочала поступове відновлення руху пасажирських поїздів та відкрила продаж квитків на 5 швидкісних поїздів Інтерсіті+, які відправляться в рейси з 1 червня.
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