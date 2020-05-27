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Укрзалізниця продає квитки ще на 9 поїздів

Суспільство | 27-05-2020, 09:37Коментарів: 0 0 Переглядів: 61 61    
Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на 9 поїздів далекого сполучення, які відправляться в рейси з 1 червня.

Джерело: сайт УЗ

Дослівно: "Продаж квитків відкрито на поїзди:

№8/7 Одеса-Харків,

№20/19 Лисичанськ-Київ,

№53/54 Дніпро-Одеса,

№63/64 Харків-Київ,

№105/106 Київ-Одеса,

№791/792 Київ-Кременчук,

№81/82 Харків-Новоолексіївка,

№125/126 Київ-Костянтинівка,

№10/9 Київ-Маріуполь".

Деталі: Продаж квитків відкрито на 50% місць у поїздах, окрім потяга №8/7 Одеса-Харків, де продається 100% місць.

Квитки наразі можна придбати лише онлайн. Але найближчим часом обіцяють відкрити продаж через каси.

В Укрзалізниці нагадали, що пасажирів у вагони пускатимуть лише в захисних масках. Також при посадці мірятимуть температуру тіла.

Що було раніше: Укрзалізниця 26 травня розпочала поступове відновлення руху пасажирських поїздів та відкрила продаж квитків на 5 швидкісних поїздів Інтерсіті+, які відправляться в рейси з 1 червня.
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