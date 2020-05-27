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6 ТИСЯЧ ПАЧОК СИГАРЕТ ВИЯВИЛИ ПРИКОРДОННИКИ У РЕЗУЛЬТАТІ ПРИПИНЕННЯ ДВОХ СПРОБ ТЮТЮНОВОЇ КОНТРАБАНДИ
|Суспільство | 27-05-2020, 09:46
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Сьогодні вранці, прикордонники Мукачівського загону, попередили дві спроби незаконного переміщення тютюнових виробів.
Спершу, у ході реалізації інформації, що надійшла від співробітників внутрішньої та власної безпеки, близько 4-ї години ранку, прикордонний наряд відділення «Вилок» за 50 метрів до українсько-угорського кордону виявив 4 ящики з двома тисячами пачок сигарет.
Ще одну спробу протиправної діяльності припинили військовослужбовці відділення «Дюла» на українсько-румунській ділянці держрубежу. Близько 6-ї години ранку, у ході перевірки інформації, що надійшла від співробітників оперативно-розшукового відділу Мукачівського загону, прикордонний наряд помітив групу осіб, які несли в бік кордону пакунки з контрабандним куривом. За 300 метрів до кордону, пачкарі, побачивши прикордонників, покидали свої ноші та, скориставшись значним віддаленням від наряду, вдались до втечі.
На місцевості втікачі покинули 8 ящиків з чотирма тисячами пачок сигарет.
Тютюнові вироби доставлено до прикордонних підрозділів, згодом їх передадуть співробітникам ДФС.
Тривають заходи по встановленню причетних до даного правопорушення осіб.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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