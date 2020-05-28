Задекларуйте доходи від продажу цінних паперів Суспільство | 27-05-2020, 14:42 0 95



Головне управління ДПС у Львівській області звертає увагу, що якщо фізична особа, яка протягом звітного року продає інвестиційний актив (корпоративні права) та отримує інвестиційний прибуток, така особа повинна включити суму такого прибутку до загального річного оподатковуваного доходу та подати річну декларацію про майновий стан і доходи.



Так, інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу та його вартістю, що визначається із суми документально підтверджених витрат на придбання такого активу.



Документами, що підтверджують фактично понесені витрати на попереднє придбання цінних паперів, є договори купівлі-продажу, виписки зберігачів під кожне замовлення, завірені печатками зберігачів, акти приймання-передачі цінних паперів, касові документи при готівкових розрахунках через касу або розрахункові документи при безготівкових розрахунках.



Податкова декларація про майновий стан і доходи подається до 1 липня 2020 року. Тобто, останній день подання декларації – 30 червня 2020 року.



Податкові зобов’язання, визначені фізичними особами у таких деклараціях, мають бути сплачені до 01 жовтня 2020 року.



Також нагадуємо про можливість подання декларацій в електронній формі у режимі онлайн через Електронний кабінет платника.



Не підлягає оподаткуванню та не включається до загального річного оподатковуваного доходу дохід, отриманий протягом звітного податкового року від продажу інвестиційних активів, якщо сума такого доходу не перевищує суму, визначену в абзаці першому п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу України (у 2019 році – 2690 гривень).