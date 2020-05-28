Задекларуйте доходи від продажу цінних паперів

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 28/05/2020 ООН закликала Україну терміново ратифікувати Стамбульську конвенцію...>> Майже 2,5 мільйони людей перемогли коронавірус...>> Розпочався капітальний ремонт вул. Личаківська на ділянці від вул. Букова до межі міста...>> У Винниках створили нову амбулаторію сімейної медицини — вона запрацює з червня...>> До кінця року м. Винники буде повністю каналізовано: інвестиція Львова — близько 70 млн грн...>> Наприкінці серпня в колишніх келіях костелу св. Казимира планують відкрити музей митрополита Андрея Шептицького...>> ТРЦ Києва на межі відкриття: буде знезараження одягу й незвичне вимірювання температури...>> Трамп погрожує закрити соцмережі після зауваження Twitter...>> Податковим агентам про заповнення поля 3 «Призначення платежу» розрахункового документа при сплаті ПДФО...>> Термін дії кваліфікованого сертифіката відкритого ключа можна перевірити...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Звернення голови Львівської ОДА до мешканців Львівщини...
 >>> 
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Під час стрілянини на поминальній службі в США поранення отримали 13 осіб...
18-05-2020, 02:21  >>> 
Чоловіка, який вчинив розбійний напад, судять у Львові...
13-05-2020, 14:38  >>> 
За вчинений грабіж двом жителям Червонограда загрожує до 6 років ув’язнення...
07-05-2020, 19:19  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Майже 2,5 мільйони людей перемогли коронавірус...
28-05-2020, 01:56  >>> 
Позитивна динаміка COVID-19: нових хворих в Україні менше, ніж тих, хто одужав...
27-05-2020, 09:35  >>> 
МЗС повідомило, скільки українців одужало від COVID-19...
27-05-2020, 09:07  >>> 

Задекларуйте доходи від продажу цінних паперів

Суспільство | 27-05-2020, 14:42Коментарів: 0 0 Переглядів: 95 95    


Головне управління ДПС у Львівській області звертає увагу, що якщо фізична особа, яка протягом звітного року продає інвестиційний актив (корпоративні права) та отримує інвестиційний прибуток, така особа повинна включити суму такого прибутку до загального річного оподатковуваного доходу та подати річну декларацію про майновий стан і доходи.

Так, інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу та його вартістю, що визначається із суми документально підтверджених витрат на придбання такого активу.

Документами, що підтверджують фактично понесені витрати на попереднє придбання цінних паперів, є договори купівлі-продажу, виписки зберігачів під кожне замовлення, завірені печатками зберігачів, акти приймання-передачі цінних паперів, касові документи при готівкових розрахунках через касу або розрахункові документи при безготівкових розрахунках.

Податкова декларація про майновий стан і доходи подається до 1 липня 2020 року. Тобто, останній день подання декларації – 30 червня 2020 року.

Податкові зобов’язання, визначені фізичними особами у таких деклараціях, мають бути сплачені до 01 жовтня 2020 року.

Також нагадуємо про можливість подання декларацій в електронній формі у режимі онлайн через Електронний кабінет платника.

Не підлягає оподаткуванню та не включається до загального річного оподатковуваного доходу дохід, отриманий протягом звітного податкового року від продажу інвестиційних активів, якщо сума такого доходу не перевищує суму, визначену в абзаці першому п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу України (у 2019 році – 2690 гривень).
   Новини по темі: Суспільство
У Винниках створили нову амбулаторію сімейної медицини — вона запрацює з червня...
27-05-2020, 17:04  >>> 
ТРЦ Києва на межі відкриття: буде знезараження одягу й незвичне вимірювання температури...
27-05-2020, 16:57  >>> 
Податковим агентам про заповнення поля 3 «Призначення платежу» розрахункового документа при сплаті ПДФО...
27-05-2020, 15:53  >>> 
Термін дії кваліфікованого сертифіката відкритого ключа можна перевірити...
27-05-2020, 15:50  >>> 
Завантаження кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів у разі відмови від публікації їх на офіційному інформаційному ресурсі КН ЕДП ІДД ДПС...
27-05-2020, 15:48  >>> 
Вдосконалено деякі питання функціонування Електронного кабінету...
27-05-2020, 15:47  >>> 
За останні 5 років у Винники з бюджету розвитку Львова інвестовано понад 258 млн грн...
27-05-2020, 15:44  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини вівторка і ночі: виставка Порошенка, арешт поліцейських з Кагарлика...
27-05-2020, 09:29  >>> 
Головні новини понеділка і ночі: відкриття метро, катування у поліції...
26-05-2020, 09:31  >>> 
Головні новини четверга і ночі: День вишиванки, послаблення у Києві...
22-05-2020, 09:38  >>> 
   ПолітикаПолітика
ООН закликала Україну терміново ратифікувати Стамбульську конвенцію...
28-05-2020, 01:59  >>> 
Нові санкції проти "Північного потоку-2" анонсує американський дипломат...
27-05-2020, 09:42  >>> 
На Зеленського чекають у Словаччині, коли спаде пандемія...
27-05-2020, 09:36  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Голова МОЗ: Авіасполучення відновиться з 15 червня, але буде самоізоляція...
27-05-2020, 10:05  >>> 
Міжбанківський день: активність виросла, гривня - ні...
27-05-2020, 10:04  >>> 
Ціни на нафту продовжують рости на тлі скорочення видобутку в Росії...
26-05-2020, 10:53  >>> 
   СуспільствоСуспільство
У Винниках створили нову амбулаторію сімейної медицини — вона запрацює з червня...
27-05-2020, 17:04  >>> 
ТРЦ Києва на межі відкриття: буде знезараження одягу й незвичне вимірювання температури...
27-05-2020, 16:57  >>> 
Податковим агентам про заповнення поля 3 «Призначення платежу» розрахункового документа при сплаті ПДФО...
27-05-2020, 15:53  >>> 
   ВладаВлада
Трамп погрожує закрити соцмережі після зауваження Twitter...
27-05-2020, 16:53  >>> 
Twitter позначив пост Трампа як фейк...
27-05-2020, 09:02  >>> 
Через "плівки Деркача" Офіс генпрокурора завів на Порошенка ще одну справу про "держзраду"...
20-05-2020, 01:01  >>> 
   КультураКультура
Цьогоріч фестиваль класичної музики «Віртуози» відбудеться онлайн...
27-05-2020, 14:46  >>> 
Leopolis Jazz Fest святкує 10 років. Львів'ян запрошують приєднатися до Leopolis Jazz Fest. Birthday Live...
26-05-2020, 11:52  >>> 
Папа Римський вперше з початку карантину прочитав молитву для паломників...
25-05-2020, 10:15  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
01:59 ООН закликала Україну терміново ратифікувати Стамбульську конвенцію
01:56 Майже 2,5 мільйони людей перемогли коронавірус
17:07 Розпочався капітальний ремонт вул. Личаківська на ділянці від вул. Букова до межі міста
17:04 У Винниках створили нову амбулаторію сімейної медицини — вона запрацює з червня
17:02 До кінця року м. Винники буде повністю каналізовано: інвестиція Львова — близько 70 млн грн
17:01 Наприкінці серпня в колишніх келіях костелу св. Казимира планують відкрити музей митрополита Андрея Шептицького
16:57 ТРЦ Києва на межі відкриття: буде знезараження одягу й незвичне вимірювання температури
16:53 Трамп погрожує закрити соцмережі після зауваження Twitter
15:53 Податковим агентам про заповнення поля 3 «Призначення платежу» розрахункового документа при сплаті ПДФО
15:50 Термін дії кваліфікованого сертифіката відкритого ключа можна перевірити

   Анонси
11 лютого – сесія Львівської обласної ради...
30-01-2020, 16:49  >>> 
Прокурорка Львівщини Ірина Діденко у вівторок, 28 січня, прибуде до міста Дрогобич для зустрічі з громадою та особистого прийому громадян...
20-01-2020, 13:26  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования