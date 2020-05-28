До уваги осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування! Суспільство | 27-05-2020, 14:51 0 128

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що внесеними змінами до Закону України «Про запобігання корупції» у 2020 році продовжено до 1 червня термін подання щорічних декларацій та декларацій після звільнення.

Не дивлячись на те, що строк подання декларацій продовжено, чинним законодавством передбачено кримінальну та адміністративну відповідальність за декларування недостовірної інформації, або порушення вимог фінансового контролю.

Так, ст. 3661 Кримінального кодексу України передбачено кримінальну відповідальність за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», або умисне неподання суб’єктом декларування зазначеної декларації.

Санкція вказаної статті передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Окрім того, ч. 1 ст. 1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено адміністративну відповідальність за несвоєчасне подання без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за яке передбачено покарання у вигляді накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

