Перші «ластівки» Суспільство | 27-05-2020, 14:52 0 99



Послаблення карантину в Республіці Польщі дозволяє низці громадян перетинати кордон, але не переміщувати приховані сигарети.



Сьогодні, 27.05.2020, в пункті пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська - Гребенне» працівники Галицької митниці спільно з прикордонниками виявили факт незаконного переміщення сигарет. Їх намагався вивезти до Республіки Польщі 51-річний мешканець Львівщини смугою руху «зелений коридор».

Під час візуального огляду автомобіля «АУДІ» виникла підозра про можливе переміщення прихованих від митного контролю товарів. Авто скерували в місце поглибленого огляду, де спільна оглядова група в конструктивних порожнинах салону та багажника автомобіля виявила 350 пачок сигарет з фільтром. Як заявив їх власник, сигарети взяв собі на час роботи на території Польщі.



За цим фактом складено протокол про порушення митних правил, передбачене ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Сигарети вилучено. Справу скерують до суду, який і визначить покарання.



У рефрежераторі з фруктами працівники Галицької митниці виявили автозапчастини та телевізор.



Сьогодні, вночі, з Польщі на адресу одного з підприємств Львова через пункт пропуску «Краковець–Корчова» перевозили фрукти. Після заповнення водієм, громадянином Польщі, декларації було прийнято рішення про огляд авто з допомогою стаціонарної скануючої системи. Сканер показав, що між ящиками з фруктами є інші вкладення. Коли працівники митниці відкрили рефрежератор і добрались до місця приховування то знайшли коробки з запчастинами до атомобілія Porsche та телевізор QLED Samsung 80.



За цим фактом складено потокол за ознаками порушення митних правил, передбаченого ст 472 Митного кодексу України. Незадекларований Товар вилучено, його вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.

