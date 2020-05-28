Великими платниками Західного регіону добровільно погашено майже 16 млрд гривень податкових боргів Суспільство | 27-05-2020, 15:38 0 103



За чотири місяці 2020 року великими платниками податків, що обслуговуються Львівським управлінням Офісу великих платників податків ДПС погашено майже 16 млрд гривень податкових боргів за рахунок добровільної сплати.

З метою забезпечення скорочення податкового боргу Львівським управлінням з початку року вжито ряд заходів, в тому числі: описано майно в податкову заставу на суму 889 млн гривень; направлено позови до суду щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок готівкових (безготівковим) коштів на суму 165 млн гривень та щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок заставленого майна боржника на 212 млн гривень.

В результаті цих та інших заходів протягом січня-квітня 2020 року надходження в рахунок погашення податкового боргу склало понад 17 млрд грн, в тому числі 16 млрд грн сплачено платниками податків самостійно.

Слід зауважити, що перевірити наявність податкового боргу можна на сайті Державної податкової служби України, у розділі «Переліки» (вкладка «Інформація про суб`єктів господарювання, які мають податковий борг”). Інформація оновлюється щомісяця.

Разом з тим наголошуємо на своєчасній сплаті грошових зобов`язань та внесків, в тому числі для уникнення додаткових нарахувань у вигляді штрафних санкцій та пені.

Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС звертає увагу платників податків, що при наявності податкового боргу (недоїмки з єдиного внеску) необхідно зазначати код виду сплати 140- надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу (недоїмки з єдиного внеску).



