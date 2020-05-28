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Олександр ЮРИСТОВСЬКИЙ: «Про "карантинні" особливості справляння єдиного соціального внеску та впровадження єдиного рахунку»

Суспільство | 27-05-2020, 15:40Коментарів: 0 0 Переглядів: 97 97    


Сьогодні для читачів ІВ «Медіастар» начальник Львівського управління Офісу великих платників податків ДПС Олександр Юристовський розповів про "карантинні" особливості справляння єдиного соціального внеску та впровадження єдиного рахунку для сплати податків, зборів та єдиного внеску. Слід зазначити, що на обслуговуванні у Львівському управлінні перебувають великі платники податків Західного регіону.

Наповнення Державного бюджету є одним з пріоритетних завдань державної податкової служби, оскільки своєчасність соціального та пенсійного забезпечення стосується всіх категорій громадян. Зауважу, що сплата єдиного внеску у встановлені законодавством терміни є запорукою своєчасного фінансування пенсій та соціальної допомоги відповідним верствам населення.
На сьогодні в діяльність підприємств та життя людей значні зміни вніс COVID-19. Парламент України підтримав платників податків податковими пільгами, зокрема це стосується і справляння єдиного соціального внеску. Слід зазначити, що Законом України від 30.03.2020 №540-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID - 2019)», до 31 травня 2020 року продовжено строки тимчасового не нарахування штрафних санкцій та пені за несвоєчасну сплату, неповну сплату, несвоєчасне подання звітності з ЄСВ до податкових органів.
Починаючи з березня і до 31 травня 2020 року включно скасовано штрафи та пеню за несвоєчасну або неповну сплату ЄСВ, а також несвоєчасне подання звітності.
Хочу наголосити, що сам обов`язок сплати податків і зборів не скасовано, тобто, задеклароване платником податкове зобов`язання, має бути сплачене.
Ми підвели підсумки повноти надходжень єдиного соціального внеску за чотири місяці 2020 року. Так, з початку року від великих платників Західного регіону, які перебувають на обліку у Львівському управлінні Офісу великих платників податків ДПС, надійшло понад 2,3 мільярди гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 245 мільйонів гривень більше ніж очікувалось. Якщо ж порівнювати з відповідним періодом минулого року, то надходження зросли на 504 мільйони гривень.
Разом з тим, хочу зазначити, що у складний «карантинний» період великі платники сумлінно виконують свої податкові обов’язки щодо сплати податку. Крім того, підприємствами-боржниками самостійно погашено заборгованість в сумі 5,4 млн. грн. «живими» коштами.
Тож, звертаюсь до всіх суб’єктів господарювання відповідально ставитися до питань наповнення бюджету.  
Ще одна важлива новина для платників податків – з 1 січня 2021 року сплачувати податки стане легше
З 1 січня 2021 року в Україні впроваджується єдиний рахунок для сплати податків і зборів та єдиного внеску. Це створить максимально комфортні та зрозумілі для платників правила розрахунків з бюджетом та цільовими фондами, скоротить їх фінансові витрати і час на формування розрахункових документів.
Через єдиний рахунок можна буде сплатити всі поточні платежі, податковий борг за такими платежами та недоїмку з єдиного внеску. Також сплачуватимуться грошові зобов'язання, які визначено на підставі податкових повідомлень-рішень, за винятком грошових зобов’язань та/або податкового боргу з податку на додану вартість, акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового, а також частини чистого прибутку (доходу), які сплачують державні та комунальні унітарні підприємства та їх об’єднання.
       
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