За останні 5 років у Винники з бюджету розвитку Львова інвестовано понад 258 млн грн Суспільство | 27-05-2020, 15:44 0 154 Львів інвестує чималі кошти у сусідні населені пункти. До прикладу, з 2016 до 2020 років у Винники з бюджету розвитку Львова інвестовано понад 258 млн грн — у новий ЦНАП, школу, садок, нову амбулаторію сімейної медицини, каналізування, ремонти доріг тощо.



У 2019 році Львів скерував на функціонування Винники (освіту, медицину, культуру та іншу інфраструктуру) 132 млн грн. Від Винник надійшло ПДФО 27 млн грн.



З бюджету розвитку Львова протягом 2016−2020 років у Винники інвестовано понад 258 млн грн, зокрема: освіта — 15,5 млн грн, ЦНАП — 7,2 млн грн, електромережі - 1,3 млн грн, ремонти доріг — 24 млн грн, садочки — 42,8 млн грн, зовнішнє освітлення — 8,4 млн грн, ПЛАСТ — 2,5 млн грн, реконструкція каналізаційних та водопровідних мереж — 71,8 млн грн.





«На прикладі Винник можна побачити, як закинуте містечко змінюється на очах. Навіть якщо брати цей рік. Ближче до липня почне роботу ЦНАП, де буде увесь сервіс: паспорти, права, дозвільні документи — все буде тут. Також в цьому приміщенні ми відкриємо групи денного перебування дітей, і також ми робимо ремонти, щоб тут розмістити частину „Джерела“, тому що є дітки, які потребують особливої уваги, щоби не їхати на Сихів у „Джерело“, а тут займатися. В цьому році ми дуже багато коштів інвестуємо в каналізування — роботи будуть тривати увесь рік. Це великі інвестиції. Також з червня розпочинає роботу амбулаторія сімейної медицини. Ну і дорога — фактично вулиця Личаківська буде продовжена, відремонтована якісно до в'їзду у Винники, тому що Винники — це Львів», — сказав мер Львова Андрій Садовий.





