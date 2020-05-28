Вдосконалено деякі питання функціонування Електронного кабінету Суспільство | 27-05-2020, 15:47 0 124



Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що Законом України від 16.01.2020 року № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі – Закон № 466) внесено зміни, якими вдосконалюється функціонування Електронного кабінету.

Так, зокрема, зазнала змін ст. 42 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) в частині подання податкової звітності в електронній формі, роботі платника через Електронний кабінет, а саме:

розширено перелік документів, які можуть бути отримані платником податків за допомогою Електронного кабінету (повідомлення про відмову у прийнятті його податкової декларації, деякі документи за результатами перевірок, індивідуальні податкові консультації тощо);

уточнено порядок доставки документа в електронній формі до платника через Електронний кабінет;

надано платникам можливість подавати в електронному вигляді повідомлення (з документальним підтвердженням фактів) для виправлення неточної, неповної або застарілої інформації про себе, доступ до якої надається йому через Електронний кабінет;

врегульовано організаційні процеси, пов’язані з формуванням та прийманням звітності, поданої засобами електронного зв'язку в електронній формі.

Зверніть увагу, Законом № 466 також внесено ряд змін до ст. 46 ПКУ, зокрема, розрахунки (у тому числі розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку), які подаються до контролюючих органів відповідно до іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, прирівнюються до податкової декларації.

У новій редакції викладено і п. 46.2 ст. 46 ПКУ, який визначає правила подання платниками податку на прибуток річної та квартальної фінансової звітності.



