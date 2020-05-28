Завантаження кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів у разі відмови від публікації їх на офіційному інформаційному ресурсі КН ЕДП ІДД ДПС...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 28/05/2020 ООН закликала Україну терміново ратифікувати Стамбульську конвенцію...>> Майже 2,5 мільйони людей перемогли коронавірус...>> Розпочався капітальний ремонт вул. Личаківська на ділянці від вул. Букова до межі міста...>> У Винниках створили нову амбулаторію сімейної медицини — вона запрацює з червня...>> До кінця року м. Винники буде повністю каналізовано: інвестиція Львова — близько 70 млн грн...>> Наприкінці серпня в колишніх келіях костелу св. Казимира планують відкрити музей митрополита Андрея Шептицького...>> ТРЦ Києва на межі відкриття: буде знезараження одягу й незвичне вимірювання температури...>> Трамп погрожує закрити соцмережі після зауваження Twitter...>> Податковим агентам про заповнення поля 3 «Призначення платежу» розрахункового документа при сплаті ПДФО...>> Термін дії кваліфікованого сертифіката відкритого ключа можна перевірити...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Звернення голови Львівської ОДА до мешканців Львівщини...
 >>> 
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Під час стрілянини на поминальній службі в США поранення отримали 13 осіб...
18-05-2020, 02:21  >>> 
Чоловіка, який вчинив розбійний напад, судять у Львові...
13-05-2020, 14:38  >>> 
За вчинений грабіж двом жителям Червонограда загрожує до 6 років ув’язнення...
07-05-2020, 19:19  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Майже 2,5 мільйони людей перемогли коронавірус...
28-05-2020, 01:56  >>> 
Позитивна динаміка COVID-19: нових хворих в Україні менше, ніж тих, хто одужав...
27-05-2020, 09:35  >>> 
МЗС повідомило, скільки українців одужало від COVID-19...
27-05-2020, 09:07  >>> 

Завантаження кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів у разі відмови від публікації їх на офіційному інформаційному ресурсі КН ЕДП ІДД ДПС

Суспільство | 27-05-2020, 15:48Коментарів: 0 0 Переглядів: 102 102    

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що клієнти (користувачі) мають можливість завантажити кваліфіковані сертифікати відкритих ключів на персональний комп’ютер за допомогою програмного забезпечення «ІІТ Користувач ЦСК-1» (далі – Програма).
Для початку використання Програми клієнтам (користувачам) необхідно встановити актуальну версію безкоштовної Програми, яку можливо завантажити на офіційному інформаційному ресурсі кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Інформаційно-довідкового департаменту ДПС (далі – КН ЕДП ІДД ДПС) (www.acskidd.gov.ua) за посиланням Головна/«Отримання електронних довірчих послуг»/«Програмне забезпечення»/«Засіб кваліфікованого електронного підпису чи печатки – «ІІТ Користувач ЦСК-1»/«Інсталяційний пакет «ІІТ Користувач ЦСК-1.3.1».
Тобто, клієнти (користувачі), які відмовилися від публікації кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів на офіційному інформаційному ресурсі КН ЕДП ІДД ДПС, мають можливість завантажити власні кваліфіковані сертифікати відкритих ключів на персональний комп’ютер за допомогою Програми.
Детальну інформацію щодо роботи Програми та покрокову інструкцію, зокрема стосовно можливості завантаження власних кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, розміщено в Настанові користувача «ІІТ Користувач ЦСК-1.3.1» на офіційному інформаційному ресурсі КН ЕДП ІДД ДПС за посиланням Головна/«Отримання електронних довірчих послуг»/«Програмне забезпечення»/«Засіб кваліфікованого електронного підпису чи печатки – «ІІТ Користувач ЦСК-1»/«Настанова користувача «ІІТ Користувач ЦСК-1.3.1».

Операція із внесення ФОП майна до статутного фонду юрособи в обмін на корпоративні права є об`єктом оподаткування ПДВ
Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників ПДВ з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).
Норми встановлені п.п. «а» п. 185.1 ст. 185 ПКУ.
Згідно із п.п.14.1.191 п.14.1 ст.14 ПКУ постачання товарів – це будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі, зокрема обмін.
Якщо фізична особа – підприємець зареєстрована платником ПДВ, то операція із внесення такою особою рухомого/нерухомого майна до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права є об’єктом оподаткування ПДВ.

До уваги платників акцизного податку – виробників електричної енергії!
Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що відповідно до ст.1 Закону України від 13 квітня 2017 року № 2019-VIII «Про ринок електричної енергії» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 2019):
► виробник електричної енергії (далі – виробник) – це суб’єкт господарювання, який здійснює виробництво електричної енергії;
► виробництво електричної енергії – це діяльність, пов’язана з перетворенням енергії з енергетичних ресурсів будь-якого походження в електричну енергію за допомогою технічних засобів.
Господарська діяльність з виробництва, передачі, розподілу електричної енергії, постачання електричної енергії споживачу, трейдерська діяльність, здійснення функцій оператора ринку та гарантованого покупця провадиться на ринку електричної енергії за умови отримання відповідної ліцензії (ст. 9 Закону № 2019).
Згідно з п.п. 212.1.13 п. 212.1 ст. 212 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платниками акцизного податку є, зокрема, виробники електричної енергії, які мають ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії і продають її поза оптовим ринком електричної енергії.
Об’єктом оподаткування акцизним податком є, зокрема, операції з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства підакцизних товарів (продукції) з метою власного споживання, промислової переробки, своїм працівникам, а також здійснення внесків підакцизними товарами (продукцією) до статутного капіталу (п.п. 213.1.2 п. 213.1 ст. 213 ПКУ).
При цьому, базою оподаткування акцизним податком відповідно до п.п. 214.1.3 п. 214.1 ст. 214 ПКУ є вартість реалізованої електричної енергії без ПДВ.
Датою виникнення податкових зобов’язань щодо постачання електричної енергії є дата підписання акту прийому-передачі електричної енергії (п. 216.10 ст. 216 ПКУ).
Оскільки використання для власного споживання виробленої електричної енергії не передбачає передачу (відвантаження) підакцизних товарів (продукції) згідно з договорами базою оподаткування операцій з передачі (відвантаження) електричної енергії власного виробництва для забезпечення своєї власної господарської діяльності є виробнича собівартість такої електричної енергії. При цьому, собівартість повинна включати всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх відповідного місцезнаходження та приведення їх у відповідний стан.
Отже, електрична енергія, яка використовується для власного споживання виробниками електричної енергії, що мають ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії і продають її поза оптовим ринком електричної енергії, є об’єктом оподаткування акцизним податком.
Виробник електричної енергії, що отримав відповідну ліцензію, буде платником акцизного податку з операцій передачі в межах одного підприємства підакцизних товарів (продукції) з метою власного споживання, промислової переробки.
Водночас, реалізація електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел енергії відноситься до операцій з підакцизними товарами, які не підлягають оподаткуванню  (п.п. 213.2.8 п. 213.2 ст. 213 ПКУ).
Тому, у разі, якщо виробник здійснюватиме виробництво електричної енергії, виробленої на кваліфікованих когенераційних установках та використовуватиме її для власних потреб, то у такого виробника не виникатиме податкове зобов’язання з акцизного податку.

   Новини по темі: Суспільство
У Винниках створили нову амбулаторію сімейної медицини — вона запрацює з червня...
27-05-2020, 17:04  >>> 
ТРЦ Києва на межі відкриття: буде знезараження одягу й незвичне вимірювання температури...
27-05-2020, 16:57  >>> 
Податковим агентам про заповнення поля 3 «Призначення платежу» розрахункового документа при сплаті ПДФО...
27-05-2020, 15:53  >>> 
Термін дії кваліфікованого сертифіката відкритого ключа можна перевірити...
27-05-2020, 15:50  >>> 
Завантаження кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів у разі відмови від публікації їх на офіційному інформаційному ресурсі КН ЕДП ІДД ДПС...
27-05-2020, 15:48  >>> 
Вдосконалено деякі питання функціонування Електронного кабінету...
27-05-2020, 15:47  >>> 
За останні 5 років у Винники з бюджету розвитку Львова інвестовано понад 258 млн грн...
27-05-2020, 15:44  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини вівторка і ночі: виставка Порошенка, арешт поліцейських з Кагарлика...
27-05-2020, 09:29  >>> 
Головні новини понеділка і ночі: відкриття метро, катування у поліції...
26-05-2020, 09:31  >>> 
Головні новини четверга і ночі: День вишиванки, послаблення у Києві...
22-05-2020, 09:38  >>> 
   ПолітикаПолітика
ООН закликала Україну терміново ратифікувати Стамбульську конвенцію...
28-05-2020, 01:59  >>> 
Нові санкції проти "Північного потоку-2" анонсує американський дипломат...
27-05-2020, 09:42  >>> 
На Зеленського чекають у Словаччині, коли спаде пандемія...
27-05-2020, 09:36  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Голова МОЗ: Авіасполучення відновиться з 15 червня, але буде самоізоляція...
27-05-2020, 10:05  >>> 
Міжбанківський день: активність виросла, гривня - ні...
27-05-2020, 10:04  >>> 
Ціни на нафту продовжують рости на тлі скорочення видобутку в Росії...
26-05-2020, 10:53  >>> 
   СуспільствоСуспільство
У Винниках створили нову амбулаторію сімейної медицини — вона запрацює з червня...
27-05-2020, 17:04  >>> 
ТРЦ Києва на межі відкриття: буде знезараження одягу й незвичне вимірювання температури...
27-05-2020, 16:57  >>> 
Податковим агентам про заповнення поля 3 «Призначення платежу» розрахункового документа при сплаті ПДФО...
27-05-2020, 15:53  >>> 
   ВладаВлада
Трамп погрожує закрити соцмережі після зауваження Twitter...
27-05-2020, 16:53  >>> 
Twitter позначив пост Трампа як фейк...
27-05-2020, 09:02  >>> 
Через "плівки Деркача" Офіс генпрокурора завів на Порошенка ще одну справу про "держзраду"...
20-05-2020, 01:01  >>> 
   КультураКультура
Цьогоріч фестиваль класичної музики «Віртуози» відбудеться онлайн...
27-05-2020, 14:46  >>> 
Leopolis Jazz Fest святкує 10 років. Львів'ян запрошують приєднатися до Leopolis Jazz Fest. Birthday Live...
26-05-2020, 11:52  >>> 
Папа Римський вперше з початку карантину прочитав молитву для паломників...
25-05-2020, 10:15  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
01:59 ООН закликала Україну терміново ратифікувати Стамбульську конвенцію
01:56 Майже 2,5 мільйони людей перемогли коронавірус
17:07 Розпочався капітальний ремонт вул. Личаківська на ділянці від вул. Букова до межі міста
17:04 У Винниках створили нову амбулаторію сімейної медицини — вона запрацює з червня
17:02 До кінця року м. Винники буде повністю каналізовано: інвестиція Львова — близько 70 млн грн
17:01 Наприкінці серпня в колишніх келіях костелу св. Казимира планують відкрити музей митрополита Андрея Шептицького
16:57 ТРЦ Києва на межі відкриття: буде знезараження одягу й незвичне вимірювання температури
16:53 Трамп погрожує закрити соцмережі після зауваження Twitter
15:53 Податковим агентам про заповнення поля 3 «Призначення платежу» розрахункового документа при сплаті ПДФО
15:50 Термін дії кваліфікованого сертифіката відкритого ключа можна перевірити

   Анонси
11 лютого – сесія Львівської обласної ради...
30-01-2020, 16:49  >>> 
Прокурорка Львівщини Ірина Діденко у вівторок, 28 січня, прибуде до міста Дрогобич для зустрічі з громадою та особистого прийому громадян...
20-01-2020, 13:26  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования