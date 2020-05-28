ТРЦ Києва на межі відкриття: буде знезараження одягу й незвичне вимірювання температури Суспільство | 27-05-2020, 16:57 0 117 Торговельно-розважальні центри у Києві готуються до відкриття і вводять додаткові заходи для гарантування безпеки та дистанціювання відвідувачів.



Джерело: "Інтерфакс-Україна"



Деталі: ТРЦ Lavina Mall зокрема повідомив, що на входах до будівлі розміщено системи аерозольного знезараження одягу та взуття, встановлено безконтактні диспенсери з антисептиком. У ТРЦ також поміняли входи/виходи, щоб уникнути скупчення людей. У приміщеннях будуть нанесені наклейки на відстані 1,5 м для контролю дистанції.



У свою чергу в ТРЦ Ocean Plaza входи обладнано технологічним безконтактним температурним контролем із функцією металодетектора, який також зможе визначати наявність на обличчі маски.



Там обіцяють, що служба клінінгу працюватиме в посиленому режимі, туалети будуть обладнані індивідуальними засобами для дезінфекції.



ТРЦ "Проспект" планує проводити безконтактну перевірку температури відвідувачів за допомогою термографічної камери. У разі підвищення від норми камера одразу фіксує і подає звуковий сигнал.



Крім санітайзерів для дезінфекції рук, у ТРЦ Gulliver планується встановити вендингові апарати з продажу захисних масок. Температурний скринінг проводиться також на в'їздах до паркінгу.



Крім того, вводиться погодинна дезінфекція контактних поверхонь, дверних ручок, поручнів у ліфтах. Крім того, у ліфтах діє обмеження на три-п'ять осіб.



Що передувало: Мер Києва Віталій Кличко на онлайн пресконференції у середу повідомив, що столичні торгово-розважальні центри відкриють з 30 травня.