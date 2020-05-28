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У Винниках створили нову амбулаторію сімейної медицини — вона запрацює з червня

Суспільство | 27-05-2020, 17:04Коментарів: 0 0 Переглядів: 147 147    
Тепер мешканці Винник мають всі необхідні та зручні умови для отримання первинної допомоги неподалік від дому. Торік мерія Львова викупила приміщення 1-го поверху житлового будинку на вул. Винна Гора, 30 у Винниках, й облаштувала там амбулаторію сімейної медицини. У повному обсязі вона запрацює уже з червня. Сьогодні її оглянув мер Львова Андрій Садовий, зазначивши, що роботи тут виконані на дуже якісному рівні.

«З червня ми плануємо відкрити амбулаторію сімейної медицини. Вона нова і дуже крута. Мені дуже сподобалось, як усе зробили. Приміщення ми придбали ще в минулому році. Тому медичне забезпечення цілого мікрорайону покращиться», — сказав мер Львова Андрій Садовий.

Зараз мешканці Винник обслуговуються у 2-му поліклінічному відділенні 6-ї міської поліклініки Львова, що на вул. Галицькій, 15 (а це майже 16 тисяч осіб). Проте місто розвивається, з’являються нові мешканці, тому було прийнято рішення наблизити первинну медичну допомогу, щоб людям було ближче добратися до медичного закладу, і щоб обслуговування було комфортнішим. Нова амбулаторія 2-го поліклінічного відділення є у складі КНП «6-а міська поліклініка м. Львова».

«Ми продовжуємо наближувати первинну медичну допомогу до місць щільного проживання населення, щоб людям було ближче добратися до медичного закладу, і щоб обслуговування було комфортнішим. Тому реалізовано проект відкриття амбулаторії сімейної медицини для цього житлового масиву у Винниках. Відремонтовано приміщення, придбано необхідне обладнання і медичне оснащення, техніку, облаштовано робочі місця. Тому мешканці, які живуть тут, можуть отримати допомогу в зручних умовах. Це і профілактична допомога, і лікування, і обстеження», — розповів керівник управління охорони здоров’я ЛМР Володимир Зуб.

Як зауважив головний лікар 6-ї міської поліклініки Львова Роман Вереснюк, в амбулаторії можна отримати консультації, пройти обстеження, здати аналізи, можна отримати медикаментозне лікування, ін'єкції та інгаляції тощо. Реєстратура, хол, кабінети сімейних лікарів, маніпуляційний кабінет, кабінет щеплень — все це розміщено на 1-му поверсі житлового будинку.

«Прийом здійснюватимуть 4 лікарі загальної практики сімейної медицини, з якими зможуть підписати декларації не лише мешканці міста Винники, а й жителі навколишніх сіл. Допомагатимуть лікарям 4 медичні сестри, маніпуляційна медична сестра, реєстратори, молодший медичний персонал. Район обслуговування розрахований на 7 тисяч населення.

В амбулаторії пацієнти зможуть отримати консультацію сімейного лікаря, зробити кардіограму, щеплення, аналізи на цукор, ВІЛ-інфекцію, гепатити В, С, визначити гостроту зору, пройти необхідні маніпуляції", — зазначив Роман Вереснюк, головний лікар 6-ї міської поліклініки Львова.

Загальна площа амбулаторії - 126,8 кв. м. Для відкриття амбулаторії використано кошти міського бюджету на суму 2 655 тис. грн. Капітальний ремонт приміщення амбулаторії й оснащення медичним та комп'ютерним обладнанням провели за кошти КНП «6-а міська поліклініка м. Львова». Загалом кошторис склав близько 600 тис грн.

Зауважимо, що Львів завжди був лідером запровадження сімейної медицини — щоб усі мешканці, особливо у віддалених від центру районах, мали якісну первинну допомогу недалеко від дому. Щорічно управління охорони здоров’я Львова відкриває одну-дві нові амбулаторії в місцях щільного проживання населення. І за останні 5 років було створено і відкрито 11 нових амбулаторій, а загалом у Львові функціонує 19 амбулаторій.
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