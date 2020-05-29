ООС: формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню Суспільство | 28-05-2020, 09:26 0 93 Минулої доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню та обстріляли українські позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї.



Джерело: ООС



Деталі: підрозділи Об’єднаних сил, застосовуючи штатне озброєння, своєчасно реагували на ворожі провокації та прицільним вогнем по позиціях загарбників подавили їх збройну активність. Втрат серед воїнів ОС внаслідок ворожих обстрілів не було.



Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.



За поточну добу втрат серед українських захисників немає.



Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами.