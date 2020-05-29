Платники податків Львівщини за чотири місяці 2020 року для підтримки української армії сплатили близько 314 мільйонів гривень військового збору Суспільство | 28-05-2020, 13:37 0 89



В управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що протягом січня-квітня 2020 року платники податків Львівщини сплатили до Державного бюджету України 313,8 млн. грн. військового збору для підтримки української армії. Це на 18 млн. грн., або на 6,1 відс. більше, ніж за той самий період минулого року (у січні-квітні 2019 року – 295,8 млн. гривень).



Протягом квітня 2020 року до державної скарбниці надійшло 71,8 млн. грн. військового збору. Такі надходження зменшились на 8,8 млн. грн. і склали 89,1 відс. від минулорічних за аналогічний період (у квітні 2019 року – 80,6 млн. гривень).