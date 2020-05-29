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ІФА-тестування на антитіла до COVID-19 першочергово проводять медикам

Суспільство | 28-05-2020, 16:11Коментарів: 0 0 Переглядів: 89 89    
Сьогодні під час сесії заступниця міського голови й очільниця міського штабу протидії COVID-19 Галина Слічна розповіла деталі про ІФА-тестування (імуноферментний аналіз) у Львові. Зараз ці аналізи вже проводять медичним працівникам лікарні швидкої допомоги та першої міської лікарні.

«Є чітко прописано, кому ці аналізи проводять. В першу чергу, їх проводять медичним працівникам, лаборантам, фармацевтам, пацієнтам із клінічними ознаками коронавірусу, пацієнтам із підозрою на коронавірус, особам, які були в контакті, паталогоанатомам, працівникам поліції, Нацгвардії та прикордонникам.

Ми розпочали такі аналізи в лікарні швидкої допомоги. За благодійні кошти станом на вчора закуплено 10 упаковок реагентів — це, фактично, на 42 аналізи. В цій лікарні вже було проведено 40 аналізів. Також такі аналізи медичним працівникам почали проводити в 1-шій лікарні на вул. Ужгородській.

Загалом, 5 наших медичних закладів мають відповідне лабораторне обладнання для проведення таких тестів. Це 1-ша лікарня, 4-та лікарня, 2-га поліклініка, 3-тя поліклініка і лікарня швидкої медичної допомоги.

Окрім того, такі аналізи розпочали робити приватні лабораторії - Центру Святої Параскеви, Медіс, Сінево і Унілаб", — розповіла Галина Слічна.

Зі слів посадовиці, таке тестування допоможе частково зняти навантаження з лабораторій, які проводять ПЛР-аналізи, а також допоможе зрозуміти, чи людина вже перехворіла і має антитіла до цієї недуги.

«Власне, імуноферментні аналізи дають змогу виявити антитіла до коронавірусної інфекції. Цей тест визначає імуноглобуліни, які показують, чи триває гострий процес захворювання, чи людина вже перехворіла, або ж зустрілася з вірусом і у неї виробилися антитіла», — зазначила вона.

Офіційні канали отримання інформації:

• офіційний сайт міської ради Львова: https://city-adm.lviv.ua/

• Facebook міського голови Львова: https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/

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