«Важливо, щоб усі території та галузі були збалансовано представлені в конкурсі проєктів ДФРР», - Андрій Годик Суспільство | 28-05-2020, 19:45 0 73



У межах конкурсу проєктів державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) на 2021 рік департамент економічної політики Львівської ОДА підбив проміжні результати. Відтак, органами місцевого самоврядування було подано 192 проєкти на суму понад 2 млрд грн з державного бюджету.



В галузевому розподілі проєктів органів місцевого самоврядування переважають проєкти розвитку соціальної інфраструктури, а саме:

- 84 (44%) в освітній сфері;

- 16 (8%) в галузі охорони здоров’я;

- по 12 у галузях спорту та культури (по 6% відповідно);

- 24 екологічні проєкти (13%);

- 17 у сфері ЖКГ (9%);

- 12 проєктів спрямовані на розвиток туризму та збереження архітектурної спадщини регіону (6%);

- 4 проєкти економічного характеру (2%) та решта галузей - 6%.

За територіальним розподілом проєкти подали всі 20 районів, 9 міст обласного значення і 26 об’єднаних територіальних громад із 41 створеної на сьогодні.

Детальніше в інфографіці.

«Дуже важливо, щоб усі території були збалансовано представлені в конкурсі проєктів ДФРР на 2021 рік. Не менш важливим є і збалансоване галузеве різноманіття. Проєкти мають бути спрямовані на покращення життя громади та її розвитку», - наголосив перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик.

Зазначимо, що прийом заявок на конкурс проєктів ДФРР завершується завтра.

Додамо, що зміни концепції функціонування ДФРР розглянули в межах вебінару, ініційованого Львівським регіональним офісом Програми «U-LEAD з Європою», за участю представників департаменту економічної політики Львівської ОДА, органів місцевого самоврядування та проєктних менеджерів Львівщини. Під час вебінару наголосили, що основна увага має приділятися розвитковим економічним проєктам або ж проєктам, що найбільше характеризують громади та впливають на вирішення найболючіших проблем, формують спроможну мережу надання публічних послуг в ОТГ.

