Співфінансування проєктів міжнародної технічної допомоги в пріоритеті Суспільство | 28-05-2020, 19:53 0 74



Міжнародна технічна допомога навіть в умовах карантину набуває все більшого значення як для розвитку країни в цілому, так і для нашої області зокрема.



Як зазначив директор департаменту міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва Львівської облдержадміністрації Роман Шепеляк, фінансові вливання міжнародних донорів дозволяють здійснювати капітальні інвестиції в інфраструктурну складову Львівської області:

«Зокрема, кошти міжнародної технічної допомоги спрямовані на будівництво каналізаційних мереж, модернізацію та реконструкцію очисних споруд, встановлення дорожніх знаків та ремонт доріг регіонального та місцевого значення, брендування та ознакування туристичних визначних пам’яток та створення нових туристичних маршрутів тощо. Відтак, реалізація проєктів міжнародної допомоги дозволить залучити близько 7,8 млн євро коштів міжнародних донорів на ці інфраструктурні об’єкти області. Окрім цього, попри карантин не припинялось співфінансування з обласного бюджету для проведення робіт на важливих інфраструктурних об’єктах області: реконструкції очисних споруд і каналізаційних мереж у місті Добромилі Старосамбірського району (5,6 млн грн), модернізації очисних споруд у місті Червонограді (5,7 млн грн) та реконструкції місцевих доріг у Нижанковицькій об’єднаній територіальній громаді (8,84 млн грн)».

Також Роман Шепеляк повідомив, що днями надано черговий транш на реконструкцію очисних споруд і каналізаційних мереж у місті Добромилі, що в підсумку становить 95% видатків, передбачених в обласному бюджеті на цей проєкт.

Проєкт з реконструкції місцевих доріг у Нижанковицькій ОТГ знаходиться на стадії завершення.

