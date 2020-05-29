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Понад 40 млн американців втратили роботу через коронавірус

Суспільство | 29-05-2020, 09:24Коментарів: 0 0 Переглядів: 60 60    
Понад 40 мільйонів американців звернулися за допомогою з безробіття з початку епідемії коронавірусу.

Джерело: The Guardian

Деталі: Число американців, які втратили роботу за останні 10 тижнів, перевищило 40 млн. Протягом квітня понад 20 мільйонів людей втратили роботу.

Лише за останній тиждень 2,1 млн осіб звернулися за допомогою з безробіття у США.

Останні дані Міністерства праці показують, що число нових заявок на допомогу з безробіття продовжує падати протягом останніх декількох тижнів, в порівнянні з піком на початку квітня, коли 6,6 млн. американців подавали заявки на допомогу з безробіття за один тиждень.
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